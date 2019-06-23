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Город

Артём Лоскутов задержан в Москве

Художника задержали, когда он уходил с митинга

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Лоскутова задержали на митинге «Общество требует справедливости!»

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 23 июня, в Москве задержали художника из Новосибирска Артёма Лоскутова. По сообщению очевидцев, Лоскутова задержали, когда он уходил с согласованного митинга против политических репрессий «Общество требует справедливости!».

«Задержали на выходе с митинга, почему не понятно, причины задержания никто не назвал. Следим за развитием событий», — рассказал корреспонденту НГС Александр Вислоцкий, который тоже присутствовал на митинге.  

Митинг «Общество требует справедливости!» стал продолжением серии митингов и пикетов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, занимавшегося расследованиями о коррупции чиновников, которого задержали 6 июня.

После этого одиночные пикеты прошли во многих городах России, в том числе и в Новосибирске. 10 июня новосибирские журналисты и общественники анонсировали митинг в поддержку журналиста. На следующий день глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о том, что принято решение освободить журналиста-расследователя от ответственности. Однако 21 числа акцию решили провести несмотря на то, что Ивана освободили. 

«Это, конечно, здорово, но отменять акцию неохота и неправильно, потому что по таким же статьям, обвинениям и сфабрикованным делам сидят много россиян. Поэтому это митинг против произвола силовиков и в защиту свободы СМИ и свободы слова», — рассказала тогда одна из организаторов митинга, журналистка «Тайги.Инфо» Маргарита Логинова.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Димидрол
23 июн 2019 в 23:45

Он художник? Я думал рецидивист какой-то? Вечно мелькает в хайповых темах

23 июн 2019 в 23:44

С Лоскутовым уже много всяких странных тем связано, а все потому что деятельность сомнительная.

Демократ
23 июн 2019 в 23:53

А что ж вы не написали за что он был задержан? Боитесь блока от РКН?