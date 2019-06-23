Артём Лоскутов задержан в Москве

Сегодня, 23 июня, в Москве задержали художника из Новосибирска Артёма Лоскутова. По сообщению очевидцев, Лоскутова задержали, когда он уходил с согласованного митинга против политических репрессий «Общество требует справедливости!».

«Задержали на выходе с митинга, почему не понятно, причины задержания никто не назвал. Следим за развитием событий», — рассказал корреспонденту НГС Александр Вислоцкий, который тоже присутствовал на митинге.

После этого одиночные пикеты прошли во многих городах России, в том числе и в Новосибирске. 10 июня новосибирские журналисты и общественники анонсировали митинг в поддержку журналиста. На следующий день глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о том, что принято решение освободить журналиста-расследователя от ответственности. Однако 21 числа акцию решили провести несмотря на то, что Ивана освободили.

«Это, конечно, здорово, но отменять акцию неохота и неправильно, потому что по таким же статьям, обвинениям и сфабрикованным делам сидят много россиян. Поэтому это митинг против произвола силовиков и в защиту свободы СМИ и свободы слова», — рассказала тогда одна из организаторов митинга, журналистка «Тайги.Инфо» Маргарита Логинова.