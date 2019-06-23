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Город

Была в гостях: в Новосибирске волонтеры ищут женщину в белой ветровке

Женщину ищут уже неделю

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Первые дни после пропажи родные пытались найти девушку своими силами, затем обратились в полицию и поисковый отряд

Фото: предоставлено «Лизой Алерт»

Вечером 23 июня волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о поиске Ольги Люфт, которая вышла из гостей в минувшую субботу, 15 июня, и с тех пор о её местонахождении ничего не известно. 

«Заявку о пропаже Ольги мы получили от её мамы. Получили не в день пропажи, а гораздо позже, потому что родные самостоятельно пытались найти девушку. Им это сделать не удалось, поэтому обратились за помощью в правоохранительные органы, а затем оформили заявку в "Лизу Алерт".

Нам известно, что в день пропажи Ольга находилась в гостях в Октябрьском районе, вышла из гостей, и после этого её местонахождение неизвестно.

Родные общались с друзьями, знакомыми, коллегами по работе — информация о том, куда бы она могла пойти или поехать, отсутствует. Получив заявку, мы собрали информацию, решили разместить ориентировку в интернете, чтобы получить свидетельства от людей, которые, может, где-то её видели, знают о ее планах, могут нам помочь с ее поиском», — рассказала корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.

Согласно ориентировке Ольге Люфт 37 лет. Её рост 167 сантиметров, телосложение среднее, у неё светлые прямые волосы до плеч с челкой и карие глаза. Была одета в белую ветровку с красными вставками, синие джинсы и балетки, с собой была небольшая сумочка. 

Всех, кто что-либо знает о месте, где находится сейчас девушка, просят звонить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112, а также писать волонтёрам в группу «Лиза Алерт Новосибирск».

15 июня волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о поиске Светланы Рябовой, которая вышла из дома 13 июня и не вернулась. В день пропажи она вышла прогуляться и исчезла. Её телефон нашёл прохожий на улице. На следующий день полицейские заметили её в метро. 

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КОММЕНТАРИИ (8)

Точняк
23 июн 2019 в 21:54

Лучше бы на работу устроилась

Хм.
23 июн 2019 в 21:54

Лже-потеряшки уже достали

Леныч
23 июн 2019 в 21:54

В 37 лет ее контролирует мать? Какой кошмар((