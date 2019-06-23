Была в гостях: в Новосибирске волонтеры ищут женщину в белой ветровке

Вечером 23 июня волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о поиске Ольги Люфт, которая вышла из гостей в минувшую субботу, 15 июня, и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.



«Заявку о пропаже Ольги мы получили от её мамы. Получили не в день пропажи, а гораздо позже, потому что родные самостоятельно пытались найти девушку. Им это сделать не удалось, поэтому обратились за помощью в правоохранительные органы, а затем оформили заявку в "Лизу Алерт".

Нам известно, что в день пропажи Ольга находилась в гостях в Октябрьском районе, вышла из гостей, и после этого её местонахождение неизвестно.