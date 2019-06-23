Сегодня вечером, 23 июня, на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля. Одна из машин перевернулась набок, на дороге образовалась пробка.

Звонок об аварии поступил в службу «112». В службе уточнили, что есть пострадавшие, на место выехала бригада скорой помощи.

По информации из соцсетей, столкнулись кроссовер Toyota Harrier — именно он перевернулся, хетчбэк Lada Kalina и универсал Mazda Familia.