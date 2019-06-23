От удара «Тойтота» завалилась на бок
Фото: АСТ-54
Сегодня вечером, 23 июня, на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля. Одна из машин перевернулась набок, на дороге образовалась пробка.
Звонок об аварии поступил в службу «112». В службе уточнили, что есть пострадавшие, на место выехала бригада скорой помощи.
По информации из соцсетей, столкнулись кроссовер Toyota Harrier — именно он перевернулся, хетчбэк Lada Kalina и универсал Mazda Familia.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что в аварии участвовало три автомобиля, а на месте сейчас работают сотрудники ГИБДД.
В пятницу, 21 июня, в Советском районе Новосибирска около Новосибирской ГЭС водитель сбил 12-летнего школьника, который вместе с другом переходил дорогу. Ребёнка увезли на скорой в больницу, где ему диагностировали ссадины и ушиб бедра.