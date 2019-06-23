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Город

Три автомобиля столкнулись в Калининском районе — от удара одна из машин перевернулась

Есть пострадавшие

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От удара «Тойтота» завалилась на бок

Фото: АСТ-54

Сегодня вечером, 23 июня, на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля. Одна из машин перевернулась набок, на дороге образовалась пробка. 

Звонок об аварии поступил в службу «112». В службе уточнили, что есть пострадавшие, на место выехала бригада скорой помощи.

По информации из соцсетей, столкнулись  кроссовер Toyota Harrier — именно он перевернулся, хетчбэк Lada Kalina и универсал Mazda Familia.

ДТП вызвало затор в обе стороны

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что в аварии участвовало три автомобиля, а на месте сейчас работают сотрудники ГИБДД. 

В пятницу, 21 июня, в Советском районе Новосибирска около Новосибирской ГЭС водитель сбил 12-летнего школьника, который вместе с другом переходил дорогу. Ребёнка увезли на скорой в больницу, где ему диагностировали ссадины и ушиб бедра.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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23 июн 2019 в 21:12

Неудивительно для этого района. На Богаткова аварий нет.

23 июн 2019 в 21:50

Кто там смотрит на эти знаки, еще и дождь льет...Как всегда,думал проскочит,ан нет...

23 июн 2019 в 21:17

С какой же скоростью они там ехали?
Учтитывая, что там:
1. Светофор за светофором
2. Нерегулируемые пешеходные переходы один за другим.
3. Ограничение скорости 40 км. час.

Там в принципе нельзя быстро ехать! Там нужно тихонько ползти.