Видео: в Заельцовском районе спасатели сняли кота с высокого дерева

Сегодня, 23 июня, спасатели МАСС сняли с дерева на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска напуганного белого кота.

«Кот [живет у] бабушки. Залез почти на уровень пятого этажа. Спасатели хотели сук сначала пилить, чтоб он с котом свалился. Но после передумали. Лестница до него не доставала, и достали большую палку, чтобы кота столкнуть на землю. Но как только они палку стали поднимать, кот стал спускаться к ним сам. И в итоге спасатель его смог взять», — сообщил корреспонденту НГС очевидец инцидента Илья.