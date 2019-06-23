Видео: в Заельцовском районе спасатели сняли кота с высокого дерева

Спасательная операция длилась около 10 минут
Фото: Илья Калинин
Сегодня, 23 июня, спасатели МАСС сняли с дерева на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска напуганного белого кота.
«Кот [живет у] бабушки. Залез почти на уровень пятого этажа. Спасатели хотели сук сначала пилить, чтоб он с котом свалился. Но после передумали. Лестница до него не доставала, и достали большую палку, чтобы кота столкнуть на землю. Но как только они палку стали поднимать, кот стал спускаться к ним сам. И в итоге спасатель его смог взять», — сообщил корреспонденту НГС очевидец инцидента Илья.
После этого кота вернули хозяйке:
«(Ред.: Хозяйка кота счастлива?) Очень. Сильно переживала. И в конце стала даже деньги давать спасателям со словами: "Ребятишки, возьмите за работу", но они отказались», — рассказал Илья.
НГС публикует видео с кадрами спасательной операции.
В мае НГС рассказывал, как новосибирские волонтеры нашли приемную семью для одинокого совёнка. Жители левого берега обнаружили малыша около «Матрешкиного двора» и передали его орнитологам. Волонтеры отыскали для птенца подходящее гнездо с двумя совятами и взрослой совой. Новая семья приняла его хорошо.