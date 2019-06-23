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Милота

Видео: в Заельцовском районе спасатели сняли кота с высокого дерева

Котик забрался на высоту пятого этажа

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Спасательная операция длилась около 10 минут

Фото: Илья Калинин

Сегодня, 23 июня, спасатели МАСС сняли с дерева на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска напуганного белого кота. 

«Кот [живет у] бабушки. Залез почти на уровень пятого этажа. Спасатели хотели сук сначала пилить, чтоб он с котом свалился. Но после передумали. Лестница до него не доставала, и достали большую палку, чтобы кота столкнуть на землю. Но как только они палку стали поднимать, кот стал спускаться к ним сам. И в итоге спасатель его смог взять», — сообщил корреспонденту НГС очевидец инцидента Илья. 

После этого кота вернули хозяйке:

«(Ред.: Хозяйка кота счастлива?) Очень. Сильно переживала. И в конце стала даже деньги давать спасателям со словами: "Ребятишки, возьмите за работу", но они отказались», — рассказал Илья.

НГС публикует видео с кадрами спасательной операции.

В мае НГС рассказывал, как новосибирские волонтеры нашли приемную семью для одинокого совёнка. Жители левого берега обнаружили малыша около «Матрешкиного двора» и передали его орнитологам. Волонтеры отыскали для птенца подходящее гнездо с двумя совятами и взрослой совой. Новая семья приняла его хорошо.

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КОММЕНТАРИИ (18)

Сергей
23 июн 2019 в 20:22

Спасателям больше заняться нечем?

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23 июн 2019 в 20:20

Не понимаю смысла снимания этих котов по 20 раз в неделю с деревьев? У спасателе нет больше работы как спасать людей? Ну залез кот и что, жрать захочет и и слезет, нет надо вызывать спасателей и этого кота спасать. Бред!!!

Фото пользователя
23 июн 2019 в 20:23

Кота нужно кастрировать.
Тогда он не будет пытаться лазить по деревьям в поисках кошачьих утех.