Исландский диджей приехал в Новосибирск из Берлина на образовательную вечеринку

Подобная образовательная немецкая вечеринка уже проходила во дворе бара в прошлом году
Фото: Игорь Каменев
Исландский диджей Аствальдур Ториссон приехал в Новосибирск из Берлина на образовательную вечеринку, чтобы познакомить жителей города с Германией в формате путешествия. Это мероприятие — SOMMERPARTY — организовал Гёте-Институт совместно с баром The Rooks.
«Всё будет посвящено не просто немецкой культуре, но и общая тема вечеринки — путешествия. Как путешествуют немцы, как путешествовать в Германию и из Германии. Программа состоит из двух часов: дневная и ночная. Специально для этого едет диджей из Москвы и исландский диджей из Берлина», — рассказал корреспонденту НГС соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.
Помимо электронной европейской музыки, в программе вечеринки — квест о немецкой культуре, мастер-класс по росписи сумок и настольные игры.
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