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Исландский диджей приехал в Новосибирск из Берлина на образовательную вечеринку

Вечеринка посвящена культуре Германии и путешествиям

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Подобная образовательная немецкая вечеринка уже проходила во дворе бара в прошлом году

Фото: Игорь Каменев

Исландский диджей Аствальдур Ториссон приехал в Новосибирск из Берлина на образовательную вечеринку, чтобы познакомить жителей города с Германией в формате путешествия. Это мероприятие — SOMMERPARTY — организовал Гёте-Институт совместно с баром The Rooks.

«Всё будет посвящено не просто немецкой культуре, но и общая тема вечеринки — путешествия. Как путешествуют немцы, как путешествовать в Германию и из Германии. Программа состоит из двух часов: дневная и ночная. Специально для этого едет диджей из Москвы и исландский диджей из Берлина», — рассказал корреспонденту НГС соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.

Помимо электронной европейской музыки, в программе вечеринки — квест о немецкой культуре, мастер-класс по росписи сумок и настольные игры.

В марте коллекционер пластинок Prodigy устроил в новосибирском баре вечер памяти Кита Флинта.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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23 июн 2019 в 19:12

К нам в ЧОП обращался, помню его.

23 июн 2019 в 19:21

"....как путешествовать в Германию..."

А чему тут учить?
1. Букаешь гостиницу в нужном тебе городе.
2. Оформляешь шенген.
3. Покупешь билет.
4. Берешь отпуск.

И вуа-ля!!!!
Ты в Германии.
Пьешь пиво и ешь сосиску в "Хофборе" а потом рассматриваешь замок Нойшванштайн.

Зачем для этого приезжать нас учить, да еще и из Ирландии?
Мы, новосибирцы, сами кого хочешь этому научим)))))))

Ой... Я же и забыл...
Таких, как я, в городе совсем немного.