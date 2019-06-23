Исландский диджей приехал в Новосибирск из Берлина на образовательную вечеринку

Исландский диджей Аствальдур Ториссон приехал в Новосибирск из Берлина на образовательную вечеринку, чтобы познакомить жителей города с Германией в формате путешествия. Это мероприятие — SOMMERPARTY — организовал Гёте-Институт совместно с баром The Rooks.

«Всё будет посвящено не просто немецкой культуре, но и общая тема вечеринки — путешествия. Как путешествуют немцы, как путешествовать в Германию и из Германии. Программа состоит из двух часов: дневная и ночная. Специально для этого едет диджей из Москвы и исландский диджей из Берлина», — рассказал корреспонденту НГС соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.