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Дороги и транспорт Культура
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Новосибирские художники нарисовали на трамвае № 13 героев театра кукол

15 художников начали работать вчера и уже завершили проект

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Художники работали над арт-объектом почти сутки

Фото: Кристина Тумаева

Новосибирские художники из команды команды «Такнадо!» нарисовали на трамвае № 13 героев театра кукол: они начали работать вчера ночью и завершили проект сегодня. Эта работа посвящена юбилею — 85-летию — Новосибирского областного театра кукол.

Эскиз разработала художница граффити-бюро «ТакнадоСоюз» Марина Ягода. Директор театра Юрий Горлатых сначала провёл для неё экскурсию, чтобы погрузить в атмосферу. 

Трамвай выйдет на маршрут на этой неделе

«Мы выбрали 13-й трамвай, потому что это уже своеобразный бренд Новосибирска. Мы планируем преобразить его не только снаружи, но и изнутри: реализовать дополненную реальность, подключить аудиогид. За пару остановок люди смогут познакомиться с историей театра кукол. В разработке эскиза рисунка мы полностью доверились Марине Ягоде — у неё оригинальный и необычный взгляд на работу», — прокомментировал директор новосибирского театра кукол Юрий Горлатых.

Марина Ягода пояснила, что сложно наносить граффити на поверхность трамвая. 

«Я постаралась передать на нём всю атмосферу театра, карнавала и кукол. Так как трамвай всегда находится в движении, я разработала эскиз, заметный издалека. Все персонажи на трамвае — собирательный образ героев театра кукол», — рассказала Марина Ягода.

Этот трамвай выйдет на маршрут на этой неделе.

Кроме того, художники раскрасили ещё один трамвай — автором идеи стал художник Макс Реванш из Екатеринбурга. 

Ночной трамвай «Летучий Голландец» для ремонта дорог

В прошлом году художники нарисовали на легендарном трамвае № 13 граффити, уничтоженные за гостиницей «Центральной», и ещё один трамвай этого маршрута расписали под хохлому.

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граффититрамвай №13уличные художникиискусство

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КОММЕНТАРИИ (5)

Маляр(вольный)
24 июн 2019 в 01:02

Хоть и против трамваев в Сибе, анохролнизм с элементами маразматического исполнения МЭРИЕЙ.
Но, тут соглашусь, оцениваю малярное наше искусство, как высший пилотаж.
Ведь глянешь, и не подумаешь что сарай для перевозки скота.
Отличная работа коллег, не побоюсь этого слова, я так кистью не владею....
Я тока как андрюха рублев , которы по трафарету раскрашивал по три месяца, что тут красют за день. Рублев конечно неуч, вообще рисовать не умел, а уменя два курса. вот работаю за 40рублев.Советскую десятку бывало карандашами за 10 минут рисовал-издалека и в суматохе красиво. Я Маляр, с большой буквы.
А на фото-но, тут художники, другой масштаб и кругозор.
Я балончиками вообще не умею, я на своей Бэхе капот кисточкой покрасил-мастер-класс! Талант не пропьешь, пойду хлебну и баеньки.
Красивые фото.

Фото пользователя
24 июн 2019 в 01:22

РВЗ-6 уже сам давно является экспонатом, а теперь он ещё и в оригинальной ливрее. В этом городе ещё остались люди, которые стараются делать его (город) уютным.

Qwerty
24 июн 2019 в 01:05

Трамвай № 13 - скрытая угроза.