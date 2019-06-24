Новосибирские художники нарисовали на трамвае № 13 героев театра кукол

Новосибирские художники из команды команды «Такнадо!» нарисовали на трамвае № 13 героев театра кукол: они начали работать вчера ночью и завершили проект сегодня. Эта работа посвящена юбилею — 85-летию — Новосибирского областного театра кукол. Эскиз разработала художница граффити-бюро «ТакнадоСоюз» Марина Ягода. Директор театра Юрий Горлатых сначала провёл для неё экскурсию, чтобы погрузить в атмосферу.

Трамвай выйдет на маршрут на этой неделе Фото: Кристина Тумаева

«Мы выбрали 13-й трамвай, потому что это уже своеобразный бренд Новосибирска. Мы планируем преобразить его не только снаружи, но и изнутри: реализовать дополненную реальность, подключить аудиогид. За пару остановок люди смогут познакомиться с историей театра кукол. В разработке эскиза рисунка мы полностью доверились Марине Ягоде — у неё оригинальный и необычный взгляд на работу», — прокомментировал директор новосибирского театра кукол Юрий Горлатых.

Марина Ягода пояснила, что сложно наносить граффити на поверхность трамвая. «Я постаралась передать на нём всю атмосферу театра, карнавала и кукол. Так как трамвай всегда находится в движении, я разработала эскиз, заметный издалека. Все персонажи на трамвае — собирательный образ героев театра кукол», — рассказала Марина Ягода. Этот трамвай выйдет на маршрут на этой неделе. Кроме того, художники раскрасили ещё один трамвай — автором идеи стал художник Макс Реванш из Екатеринбурга.

Ночной трамвай «Летучий Голландец» для ремонта дорог Фото: Кристина Тумаева