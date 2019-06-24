Новосибирские художники нарисовали на трамвае № 13 героев театра кукол

Художники работали над арт-объектом почти сутки
Фото: Кристина Тумаева
Новосибирские художники из команды команды «Такнадо!» нарисовали на трамвае № 13 героев театра кукол: они начали работать вчера ночью и завершили проект сегодня. Эта работа посвящена юбилею — 85-летию — Новосибирского областного театра кукол.
Эскиз разработала художница граффити-бюро «ТакнадоСоюз» Марина Ягода. Директор театра Юрий Горлатых сначала провёл для неё экскурсию, чтобы погрузить в атмосферу.
«Мы выбрали 13-й трамвай, потому что это уже своеобразный бренд Новосибирска. Мы планируем преобразить его не только снаружи, но и изнутри: реализовать дополненную реальность, подключить аудиогид. За пару остановок люди смогут познакомиться с историей театра кукол. В разработке эскиза рисунка мы полностью доверились Марине Ягоде — у неё оригинальный и необычный взгляд на работу», — прокомментировал директор новосибирского театра кукол Юрий Горлатых.
Марина Ягода пояснила, что сложно наносить граффити на поверхность трамвая.
«Я постаралась передать на нём всю атмосферу театра, карнавала и кукол. Так как трамвай всегда находится в движении, я разработала эскиз, заметный издалека. Все персонажи на трамвае — собирательный образ героев театра кукол», — рассказала Марина Ягода.
Этот трамвай выйдет на маршрут на этой неделе.
Кроме того, художники раскрасили ещё один трамвай — автором идеи стал художник Макс Реванш из Екатеринбурга.
В прошлом году художники нарисовали на легендарном трамвае № 13 граффити, уничтоженные за гостиницей «Центральной», и ещё один трамвай этого маршрута расписали под хохлому.