Сложно, но можно: инструкция, как вернуть деньги за авиабилеты в Грузию

Президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозить россиян на территорию Грузии с 8 июля. Вчера авиакомпания S7 Airlines сообщила о закрытии продаж билетов из Новосибирска в Грузию с этой даты и заверила, что пассажиры, которые будут вынуждены сдать купленные билеты, получат полную компенсацию. НГС подготовил инструкцию, как именно это сделать, и узнал у новосибирских турагентств, что делать их клиентам. Можно ли не сдавать билеты совсем, а поменять на другие даты? Можно, но только до 8 июля, потому что после рейсы уже не будут выполняться, и при наличии свободных мест. То есть если вы планировали отпуск позднее, но готовы улететь сейчас, то можете улететь в Грузию и обратно, пока рейсы ещё осуществляются.

Будут ли возвращены деньги в том числе за невозвратные билеты? Да, потому что это форс-мажорная ситуация. Компенсацию получат все. «Любые билеты по маршруту из Новосибирска, в том числе из Москвы, в города Грузии можно вернуть без штрафов, независимо от тарифа, то есть полностью возвращаются деньги», — ранее пояснила НГС пресс-секретарь S7 Airlines Анна Бажина. Где можно оставить заявку на возврат денег от S7? Заявку можно оставить на сайте в разделе «Мои бронирования» или в контактном центре компании. Что будет после оформления заявки? Нужно подождать, пока специалист обработает эту заявку. На почту пассажира пришлют кассовый чек, в котором будет полная стоимость возврата.

Когда придут деньги? В течение 15 календарных дней осуществляется возврат денег на карту, с которой приобрели билет. Что делать, если билет был куплен за наличные? Если расчёт производился наличными, то нужно сообщить компании расчётный счёт, на который следует перечислить деньги. А если билеты куплены не у S7?

В таком случае заявку нужно оставлять по месту приобретения — у агентств, туроператоров. Полные условия возврата нужно уточнять у них. Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко подтвердила, что нужно обращаться в агентства, где были приобретены туры, и пояснила, что все вопросы там прорабатывают с каждым туристом в индивидуальном порядке. Она считает, что в Новосибирске возврат билетов не будет носить массовый характер, потому что направление только развивалось, больших чартерных программ не было. Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Сахно объяснила корреспонденту НГС, что туристам, которые брали туры в агентстве, нужно написать заявление с просьбой о возврате денежных средств в полном объёме без понесения штрафных санкций, но при этом в любом случае агентства уже держат ситуацию под контролем. «Никаких сложностей в этом нет. Мне кажется, уже все агенты подготовились к завтрашнему дню. По большей части не нам нужно от туриста, а туроператору нужно от нас письмо, от турагента, на официальном бланке с реквизитами, чтобы аннулировали заявку и денежные средства. Нас в принципе не касаются и отношения оператора и авиакомпании: мы оплатили «Музенидис Трэвел» (туроператор, который занимается такими направлениями, как Грузия, Греция, Кипр и другие. — Прим. ред.), он будет возвращать нам в указанные сроки — это 10 рабочих дней».