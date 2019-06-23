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Страна и мир
Запрет полетов в Грузию
Инструкция

Сложно, но можно: инструкция, как вернуть деньги за авиабилеты в Грузию

Что делать, если купили билеты у S7, и что, если у турагентства

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Полёты S7 из Новосибирска в Батуми начались 5 июня 

Фото: Александр Ощепков

Президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозить россиян на территорию Грузии с 8 июля. Вчера авиакомпания S7 Airlines сообщила о закрытии продаж билетов из Новосибирска в Грузию с этой даты и заверила, что пассажиры, которые будут вынуждены сдать купленные билеты, получат полную компенсацию. НГС подготовил инструкцию, как именно это сделать, и узнал у новосибирских турагентств, что делать их клиентам.

Можно ли не сдавать билеты совсем, а поменять на другие даты?

Можно, но только до 8 июля, потому что после рейсы уже не будут выполняться, и при наличии свободных мест. То есть если вы планировали отпуск позднее, но готовы улететь сейчас, то можете улететь в Грузию и обратно, пока рейсы ещё осуществляются.

Будут ли возвращены деньги в том числе за невозвратные билеты?

Да, потому что это форс-мажорная ситуация. Компенсацию получат все.

«Любые билеты по маршруту из Новосибирска, в том числе из Москвы, в города Грузии можно вернуть без штрафов, независимо от тарифа, то есть полностью возвращаются деньги», — ранее пояснила НГС пресс-секретарь S7 Airlines Анна Бажина.

Где можно оставить заявку на возврат денег от S7?

Заявку можно оставить на сайте в разделе «Мои бронирования» или в контактном центре компании.

Что будет после оформления заявки?

Нужно подождать, пока специалист обработает эту заявку. На почту пассажира пришлют кассовый чек, в котором будет полная стоимость возврата.


Когда придут деньги?

В течение 15 календарных дней осуществляется возврат денег на карту, с которой приобрели билет.

Что делать, если билет был куплен за наличные?

Если расчёт производился наличными, то нужно сообщить компании расчётный счёт, на который следует перечислить деньги.

А если билеты куплены не у S7?

В таком случае заявку нужно оставлять по месту приобретения — у агентств, туроператоров. Полные условия возврата нужно уточнять у них.

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко подтвердила, что нужно обращаться в агентства, где были приобретены туры, и пояснила, что все вопросы там прорабатывают с каждым туристом в индивидуальном порядке. Она считает, что в Новосибирске возврат билетов не будет носить массовый характер, потому что направление только развивалось, больших чартерных программ не было.

Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Сахно объяснила корреспонденту НГС, что туристам, которые брали туры в агентстве, нужно написать заявление с просьбой о возврате денежных средств в полном объёме без понесения штрафных санкций, но при этом в любом случае агентства уже держат ситуацию под контролем.

«Никаких сложностей в этом нет. Мне кажется, уже все агенты подготовились к завтрашнему дню. По большей части не нам нужно от туриста, а туроператору нужно от нас письмо, от турагента, на официальном бланке с реквизитами, чтобы аннулировали заявку и денежные средства. Нас в принципе не касаются и отношения оператора и авиакомпании: мы оплатили «Музенидис Трэвел» (туроператор, который занимается такими направлениями, как Грузия, Греция, Кипр и другие. — Прим. ред.), он будет возвращать нам в указанные сроки — это 10 рабочих дней».

Исполнительный директор туристического агентства «Глобус-Тур» Юлия Резникова пояснила, что авиакомпания S7 пообещала в понедельник озвучить условия возврата билетов. А «Глобус-Тур», в свою очередь, занимается переоформлением путёвок новосибирцев, чтобы запланированный отпуск состоялся, но уже в какую-то другую страну.

Генеральный директор ООО «Эль-Тур» Оксана Тихонова отметила, что компенсация должна быть в полном объёме, а в понедельник-вторник они окончательно будут решать этот вопрос с партнёрами.

«В любом случае деньги уже перечислены принимающей стороне в Грузию, поэтому в любом случае нужно будет нам решать с грузинскими партнёрами этот вопрос. Но обычно в таких ситуациях проблем с возвратом оттуда нет, поскольку здесь на государственном уровне этот запрет озвучен. Просто какое-то подтверждение от принимающей стороны мы сможем только в рабочий день получить».

По предварительной информации, только в их агентстве с этой ситуацией столкнулись около 20 человек.

Ранее НГС писал, во сколько обойдётся поездка в Грузию на два дня и куда полетят новосибирцы в 2019 году.

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рейсы в ГрузиюВладимир ПутинАвиакомпания S7турагентства

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КОММЕНТАРИИ (41)

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23 июн 2019 в 15:49

Платить обязан президент Грузии.
Ибо после его слов "Россия враг и агрессор" ни один, уважающий себя россиянин, туда больше не поедет.
Президент страны обязан отдавать отчет свои словам.

...
23 июн 2019 в 15:56

в батуми, и в тбилиси, ряд ресторанов подняли на 20% ценник стоимость, исключительно для россия только...интересно, это не русофобство ?

Империя провалов
23 июн 2019 в 16:21

Да уж, подосрал гениальный стратех, и людям и компаниям.