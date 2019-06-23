23 июня воскресенье
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 2/10
usd 63.13
eur 71.35
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
Пробки 2/10
usd 63.13
eur 71.35
Милота
Подробности

25 породистых собак пришли фотографироваться с новосибирцами в Первомайский сквер

Благотворительный взнос за фотографию — 100 рублей

Поделиться

3 263
26 Обсудить

Все новости

Все новости

В среднем в подобных акциях участвует от 120 до 400 человек ежемесячно, сказала Юлия Смольянинова

Фото: Анна Бутау

Сегодня, 23 июня, 25 породистых собак пришли фотографироваться с новосибирцами в Первомайский сквер: так животные и их хозяева помогают собакам из приюта заработать на лечение, еду и содержание.

Благотворительная фотосессия с животными «Доброе сердце» проходит с 12:00 до 17:00. Собак в течение дня меняют, чтобы они не устали. Один из организаторов фотосессии, Юлия Смольянинова, пояснила, что в акции участвуют волонтёры-фотографы и хозяева породистых собак. Благотворительный взнос — 100 рублей, новосибирцы получают две-четыре фотографии.

Некоторые собаки участвуют только по два часа

«Фотосессия "Доброе сердце" проходит в Новосибирске более пяти лет. Первой провела этот формат мероприятия Вероника Евдокимова, руководитель организации защиты животных "Хочу Жить". Проходит фотосессия каждый месяц, кроме холодных месяцев зимы», — пояснила Юлия Смольянинова.

Волонтёр Анна Бутау сказала, что многим животным нужна эта помощь: на передержках находится более 40 собак.

В марте новосибирские породистые собаки заработали больше 100 тысяч для бездомных псов.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

собакиприютблаготворительностьПервомайский сквер

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (26)

Фото пользователя
23 июн 2019 в 14:42

А кто после этой фотосессии, извиняюсь за мой французский, собачье дерьмо в парке убирать будет?

Гость
23 июн 2019 в 14:25

Собака считается порода служебных собак, остальные шавки !

с богаткова
23 июн 2019 в 14:22

Сейчас все разведенки разберут собак