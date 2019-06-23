В среднем в подобных акциях участвует от 120 до 400 человек ежемесячно, сказала Юлия Смольянинова
Фото: Анна Бутау
Сегодня, 23 июня, 25 породистых собак пришли фотографироваться с новосибирцами в Первомайский сквер: так животные и их хозяева помогают собакам из приюта заработать на лечение, еду и содержание.
Благотворительная фотосессия с животными «Доброе сердце» проходит с 12:00 до 17:00. Собак в течение дня меняют, чтобы они не устали. Один из организаторов фотосессии, Юлия Смольянинова, пояснила, что в акции участвуют волонтёры-фотографы и хозяева породистых собак. Благотворительный взнос — 100 рублей, новосибирцы получают две-четыре фотографии.
«Фотосессия "Доброе сердце" проходит в Новосибирске более пяти лет. Первой провела этот формат мероприятия Вероника Евдокимова, руководитель организации защиты животных "Хочу Жить". Проходит фотосессия каждый месяц, кроме холодных месяцев зимы», — пояснила Юлия Смольянинова.
Волонтёр Анна Бутау сказала, что многим животным нужна эта помощь: на передержках находится более 40 собак.
В марте новосибирские породистые собаки заработали больше 100 тысяч для бездомных псов.