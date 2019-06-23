«Что-то выпало на машину из окна»: очевидец рассказал, что произошло на улице Кропоткина

Двор дома, возле которого всё произошло
Фото: Владимир Петухов
Сегодня, 23 июня, на улице Кропоткина в Новосибирске что-то выпало из окна и разбило стекло припаркованной машины. Очевидец произошедшего не смог разглядеть, был ли это ребёнок или кот, и попросил редакцию разобраться.
«Примерно час назад по улице Кропоткина, 269/1 что-то выпало на машину из окна, разбило стекло полностью. Мимо пробегала женщина и кричала: "Кирилл, сыночек мой!". Она схватила что-то и убежала. Милиция, которая приехала разбираться, не говорит, кто выпал, что выпало. По размеру это похоже на ребёнка — год-полтора, кому-то показалось, что это кот», — рассказал корреспонденту НГС Владимир Петухов.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили эту информацию и уточнили, что из окна выпал кот.
«В результате падения было повреждено лобовое стекло автомобиля, хозяин кота сразу же подошёл к месту происшествия. Туда же подъехал сотрудник полиции — участковый уполномоченный», — пояснили в пресс-службе.
Кот жив, а его хозяин и владелец машины решили этот конфликт.
11 июня из окна многоэтажки в Кировском районе выпал годовалый ребёнок.