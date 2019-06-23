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«Что-то выпало на машину из окна»: очевидец рассказал, что произошло на улице Кропоткина

Он подумал, что это ребёнок, а другие очевидцы говорят, что кот

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Двор дома, возле которого всё произошло

Фото: Владимир Петухов

Сегодня, 23 июня, на улице Кропоткина в Новосибирске что-то выпало из окна и разбило стекло припаркованной машины. Очевидец произошедшего не смог разглядеть, был ли это ребёнок или кот, и попросил редакцию разобраться.

«Примерно час назад по улице Кропоткина, 269/1 что-то выпало на машину из окна, разбило стекло полностью. Мимо пробегала женщина и кричала: "Кирилл, сыночек мой!". Она схватила что-то и убежала. Милиция, которая приехала разбираться, не говорит, кто выпал, что выпало. По размеру это похоже на ребёнка — год-полтора, кому-то показалось, что это кот», — рассказал корреспонденту НГС Владимир Петухов.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили эту информацию и уточнили, что из окна выпал кот.

«В результате падения было повреждено лобовое стекло автомобиля, хозяин кота сразу же подошёл к месту происшествия. Туда же подъехал сотрудник полиции — участковый уполномоченный», — пояснили в пресс-службе.

Кот жив, а его хозяин и владелец машины решили этот конфликт.

11 июня из окна многоэтажки в Кировском районе выпал годовалый ребёнок.

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падение из окнаГУ МВД по Новосибирской области

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КОММЕНТАРИИ (12)

с богаткова
23 июн 2019 в 13:25

Юриста моего ЧОПа подсказывают, что можно предъявить иск владельцу кота.

Греча
23 июн 2019 в 13:27

Чтобы кот разбил стекло у машины своим падением на него? Нас обманывают.

Хм.
23 июн 2019 в 13:19

Возможно это Соседский кот