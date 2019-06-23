«Что-то выпало на машину из окна»: очевидец рассказал, что произошло на улице Кропоткина

Сегодня, 23 июня, на улице Кропоткина в Новосибирске что-то выпало из окна и разбило стекло припаркованной машины. Очевидец произошедшего не смог разглядеть, был ли это ребёнок или кот, и попросил редакцию разобраться.



«Примерно час назад по улице Кропоткина, 269/1 что-то выпало на машину из окна, разбило стекло полностью. Мимо пробегала женщина и кричала: "Кирилл, сыночек мой!". Она схватила что-то и убежала. Милиция, которая приехала разбираться, не говорит, кто выпал, что выпало. По размеру это похоже на ребёнка — год-полтора, кому-то показалось, что это кот», — рассказал корреспонденту НГС Владимир Петухов.

