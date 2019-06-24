На месте магазина Adidas в «МЕГЕ» открылся коворкинг с великаном в стене

В новосибирском СТЦ «МЕГА» открылось общественное пространство «Место есть 2.0». Таким образом владельцы торгового центра решили распорядиться пустующим помещением, оставшимся после закрытия здесь большого спортивного магазина Adidas.

«Место есть 2.0» — продолжение одноименного проекта «МЕГИ», открытого впервые в Новосибирске в 2016 году. Тогда под это общественное пространство было отдано помещение, освободившееся после закрытия магазина сети «Уютерра».

Новая реинкарнация «Места» появилась на площадке, оставшейся вакантной после закрытия магазина Adidas. Площадь «Место есть 2.0» меньше, но в целом в нём сохранены основные элементы первой площадки. Здесь есть сцена, небольшой «амфитеатр» для лекций и мастер-классов, а также несколько приватных комнат с одним столом и шторками.

В глубине помещения размещена полностью оборудованная продукцией IKEA кухня, на которой можно проводить мастер-классы или забронировать её для частного или корпоративного мероприятия. Как рассказал руководитель отдела маркетинга «МЕГИ» Иван Баталов, кухню можно будет арендовать слотами по 3 часа (это будет стоить от 300 рублей).

По словам Баталова, часть «Места» отдана арендаторам. Так, зоной, отведённой под мероприятия, связанные с рисованием, рукоделием, лепкой и т. д., управляет партнёр «МЕГИ» под названием «Суть вещей». Мастер-классы и обучающие семинары здесь будут платными.

Ещё одним арендатором «Места» стала зона виртуальной реальности. Здесь можно прокатиться на воображаемом мотоцикле, полетать на самолете и т. д. так, что игровое место будет повторять движения виртуального аппарата. Эти услуги также платные.

На сайте «МЕГИ» опубликована программа мероприятий в «Место есть 2.0» до конца июня. Так, во вторник, 25 июня, здесь состоится коучинг-лекция на тему создания собственного бренда и лекция о правилах выбора своего стиля. А в 19:00 обещан бесплатный киносеанс с фильмом, название которого не указано.

Кроме проведения мероприятий «Место есть» будет работать как бесплатный коворкинг. То есть желающие смогут просто прийти сюда с ноутбуком и поработать или просто провести время.

«Место 2.0» фактически начало работать в середине прошлой недели. Однако, как уточнили в администрации «МЕГИ», речь пока идёт о тестовом периоде, в течение которого предполагается скорректировать условия и набор услуг в зависимости от реального спроса.

«Проект будет работать в течение двух лет», — добавил Иван Баталов.

«МЕГА» регулярно организует на своей территории бесплатные общественные пространства. Так, перед торговым комплексом еще в начале июня была открыта для публики летняя площадка, где продавали органические продукты.



А ещё один коворкинг открылся этой весной в бизнес-центре рядом с оперным театром — в нём есть ракета для секретных переговоров и мягкий столб для «разорившихся стартаперов».