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Полицейские поймали новосибирца, который украл автомобильные одеяла

Он украл много автоодеял — на 180 тысяч рублей

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Точное количество украденных одеял полиция ещё выясняет 

Фото: Ольга Бурлакова

Полицейские задержали новосибирца, который украл автомобильные одеяла на общую сумму 180 тысяч рублей.

Как сообщили сегодня в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, заявление в полицию поступило 20 июня, автоодеяла были похищены со склада.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела полиции № 5 "Дзержинский" Управления МВД России по городу Новосибирску установили и задержали подозреваемого в совершенном преступлении. Им оказался работник склада — ранее не судимый 34-летний житель Октябрьского района. Выяснилось, что часть похищенного имущества мужчина успел продать своим знакомым и через интернет, остальное полицейские изъяли у него в ходе обыска», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее НГС сделал обзор самых безумных товаров для автомобилей, среди них есть одеяло с электроподогревом от прикуривателя.

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кражаавтомобильные одеяла

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (14)

23 июн 2019 в 11:42

И сядет лет на 5. А украл бы на 180 миллионов, то условкой бы отделался, а если бы на 180 миллиардов, то вообще бы вопросов не было ))))

Роман (СуперТуз)
23 июн 2019 в 11:26

што я щас прочитал. Или это просто утро воскресенья?

...
23 июн 2019 в 11:28

что то сми либеральные новостные стали, правда вчера про гей парад в тель-авиве подборка была большая новостная так, сказать культурные ценности показывали :) мужиков, в чулка, баб бродатых,