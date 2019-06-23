Полицейские поймали новосибирца, который украл автомобильные одеяла

Точное количество украденных одеял полиция ещё выясняет
Фото: Ольга Бурлакова
Полицейские задержали новосибирца, который украл автомобильные одеяла на общую сумму 180 тысяч рублей.
Как сообщили сегодня в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, заявление в полицию поступило 20 июня, автоодеяла были похищены со склада.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела полиции
Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
Ранее НГС сделал обзор самых безумных товаров для автомобилей, среди них есть одеяло с электроподогревом от прикуривателя.