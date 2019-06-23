Полицейские поймали новосибирца, который украл автомобильные одеяла

Полицейские задержали новосибирца, который украл автомобильные одеяла на общую сумму 180 тысяч рублей.

Как сообщили сегодня в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, заявление в полицию поступило 20 июня, автоодеяла были похищены со склада.