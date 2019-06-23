Новосибирцы собрались в парке в пасмурную погоду, чтобы поприветствовать солнце

Сегодня, 23 июня, новосибирцы собрались в Заельцовском парке в пасмурную погоду, чтобы поприветствовать солнце. Этот флешмоб прошёл в рамках «Йога дня», который включает в себя ещё и лекторий, танцы, концерт, медитацию и так далее.

«"Приветствие солнцу" — это комплекс, который состоит из 12 асан. То есть 12 положений тела. Есть определённая последовательность, которую мы выполняем. Всё делаем в едином ритме: на сцене проводят, а мы повторяем. Это один из основных комплексов йоги, который есть в каждой школе. Это традиция», — рассказала корреспонденту НГС организатор «Йога дня» Рита Гайнуллина.