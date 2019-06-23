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Новосибирцы собрались в парке в пасмурную погоду, чтобы поприветствовать солнце

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Желающих позаниматься йогой не смутила пасмурная и прохладная погода

Фото: Рита Гайнуллина

Сегодня, 23 июня, новосибирцы собрались в Заельцовском парке в пасмурную погоду, чтобы поприветствовать солнце. Этот флешмоб прошёл в рамках «Йога дня», который включает в себя ещё и лекторий, танцы, концерт, медитацию и так далее.

«"Приветствие солнцу" — это комплекс, который состоит из 12 асан. То есть 12 положений тела. Есть определённая последовательность, которую мы выполняем. Всё делаем в едином ритме: на сцене проводят, а мы повторяем. Это один из основных комплексов йоги, который есть в каждой школе. Это традиция», — рассказала корреспонденту НГС организатор «Йога дня» Рита Гайнуллина.

В флешмобе поучастовало 65 человек. Кроме того, в программе «Йога дня» — мастер-классы, массажи, работа эколавок, детских зон.

В 2018 году подобный флешмоб проходил в Новосибирске в Первомайском сквере.

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КОММЕНТАРИИ (29)

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23 июн 2019 в 12:48

Увы, дорогие товарищи... Увы... Не для нашего климата и не для нашей погоды все эти индийские практики. Вернее, скажем так, не на каждый они день. Это в Индии солнце можно хоть каждый день приветствовать, а у нас, в такой день как сегодня, привет ему можно только передать. Сидя в позе лотоса...В дождевике...В луже...)))

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23 июн 2019 в 12:08

А там есть красивые девчонки? ;)

23 июн 2019 в 12:23

Только Солнце, не хотело их приветствовать!