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Рейс из Турции в Новосибирск задержался на сутки

Пассажиры пожаловались на отсутствие информации о причинах задержки

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Рейс задержался практически на сутки

Фото: Светлана Балаева

Рейс N4-1890 авиакомпании Nordwind Airlines из Турции (Анталья) в Новосибирск задержался на сутки: пассажиры пожаловались в редакцию на отсутствие информации о причинах задержки.

Самолёт должен был вылететь из Антальи в Новосибирск 21 июня в 19:00 и прилететь в Толмачёво в 04:35 22 июня, но фактически вылетел только 22 июня в 15:56 и прилетел сегодня ночью, 23 июня, в 01:22.

В авиакомпании корреспонденту НГС сказали, что причина задержки рейса — «позднее прибытие воздушного судна в Анталью». Подробностей по телефону сказать не смогли и уточнили, что это чартерная перевозка. 

В августе 2018 года сибирячка получила от туроператора 4 тысячи после неприятного полёта в Турцию и осталась довольна.

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задержка рейсаТурцияNordwind Airlinesаэропорт Толмачёво

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КОММЕНТАРИИ (27)

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23 июн 2019 в 10:47

Опять очередная яжемать... Скандал устроила... Бездельница...

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23 июн 2019 в 10:53

Этож чартер от авиакомпании северный ветер, что тут удивляться, сам лично куковал в аэропорту лишние 7 часов, вместо 3 ночи вылетел только в 10.

Чартер это всегда лотерея, которая окупается низкой ценой общего тура. У чартерных авиакомпаний нет огромного парка самолётов и просто тупо нечем перекрывать дыру если один из самолётов требует ремонта, отсюда и все эти задержки. Ведь теперь эта задержка будет гулять по всей программе рейсов.

При выборе тура стараюсь переплатить пару тысяч, но выбрать туроператора с большим парком самолётов, но и это объективно не панацея.

23 июн 2019 в 10:58

Причина задержки рейса — «позднее прибытие воздушного судна в Анталью».
Фееричное обоснование.