Рейс из Турции в Новосибирск задержался на сутки

Рейс N4-1890 авиакомпании Nordwind Airlines из Турции (Анталья) в Новосибирск задержался на сутки: пассажиры пожаловались в редакцию на отсутствие информации о причинах задержки.

Самолёт должен был вылететь из Антальи в Новосибирск 21 июня в 19:00 и прилететь в Толмачёво в 04:35 22 июня, но фактически вылетел только 22 июня в 15:56 и прилетел сегодня ночью, 23 июня, в 01:22.

В авиакомпании корреспонденту НГС сказали, что причина задержки рейса — «позднее прибытие воздушного судна в Анталью». Подробностей по телефону сказать не смогли и уточнили, что это чартерная перевозка.