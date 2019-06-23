Новосибирская фехтовальщица помогла сборной России выиграть серебро на чемпионате Европы

Женская сборная России по фехтованию на шпагах, в состав которой входит новосибирская спортсменка Любовь Шутова, взяла серебро на чемпионате Европы в Дюссельдорфе — об этом сообщает информационное агентство ТАСС. В финале российская команда проиграла команде из Польши со счетом 25:26.



«Для российской команды эта медаль стала девятой на немецком чемпионате Европы. В общей сложности российские фехтовальщики завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Сборная России заняла первое место в медальном зачете», — передаёт агентство.