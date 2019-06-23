Новосибирская фехтовальщица помогла сборной России выиграть серебро на чемпионате Европы

Чемпионат проходит в Германии
Фото: instagram.com/lu1983lu/
Женская сборная России по фехтованию на шпагах, в состав которой входит новосибирская спортсменка Любовь Шутова, взяла серебро на чемпионате Европы в Дюссельдорфе — об этом сообщает информационное агентство ТАСС. В финале российская команда проиграла команде из Польши со счетом 25:26.
«Для российской команды эта медаль стала девятой на немецком чемпионате Европы. В общей сложности российские фехтовальщики завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Сборная России заняла первое место в медальном зачете», — передаёт агентство.
В составе российской команды выступали Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова, Виолетта Храпина и Любовь Шутова.
В 2016 году Любовь Шутова завоевала в команде бронзу Олимпиады, которая проходила Рио-де-Жанейро, также на её счету две победы на чемпионатах мира и одна победа на чемпионате Европы в команде. В 2010 году шпажистка впервые стала мамой, а в 2017 — родила второго ребёнка.