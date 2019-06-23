23 июня воскресенье
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 63.13
eur 71.35
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 63.13
eur 71.35
Спорт

Новосибирская фехтовальщица помогла сборной России выиграть серебро на чемпионате Европы

Любовь Шутова входит в команду национальной сборной

Поделиться

195
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Чемпионат проходит в Германии 

Фото: instagram.com/lu1983lu/

Женская сборная России по фехтованию на шпагах, в состав которой входит новосибирская спортсменка Любовь Шутова, взяла серебро на чемпионате Европы в Дюссельдорфе — об этом сообщает информационное агентство ТАСС. В финале российская команда проиграла команде из Польши со счетом 25:26.

«Для российской команды эта медаль стала девятой на немецком чемпионате Европы. В общей сложности российские фехтовальщики завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Сборная России заняла первое место в медальном зачете», — передаёт агентство. 

В составе российской команды выступали Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова, Виолетта Храпина и Любовь Шутова. 

В 2016 году Любовь Шутова завоевала в команде бронзу Олимпиады, которая проходила Рио-де-Жанейро, также на её счету две победы на чемпионатах мира и одна победа на чемпионате Европы в команде. В 2010 году шпажистка впервые стала мамой, а в 2017 — родила второго ребёнка.

ТЕКСТ

ТЕГИ

Чемпионат Европыфехтование

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (1)

Упоротый Лис
23 июн 2019 в 01:43

Поздравляю девочек с медалью.
Но выигранного серебра-не бывает.
Бывает проигранное золото, или выигранная бронза.
Такова жизнь.