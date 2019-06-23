На СТС вышел новый сезон юмористического шоу с участием блогера из Новосибирска

Сейчас Ника Вайпер имеет больше 3 миллионов подписчиков в Instagram

На телеканале СТС вышел новый сезон юмористической программы «Шоу выходного дня» — постоянным участником программы стала Ника Вайпер, известный новосибирский блогер. Первый выпуск шоу вышел на телеканале 21 июня.

«Дочь-невеста Галустяна, соблазнительница Светлакова и Башкатова и ещё нескольких человек, плюс убийства, индейцы, ковбои, страсть и хохотушки. Чтобы понять этот бессвязный словесный поток, вам всенепременно надо включить канал СТС. <...> Потому что <...> второй сезон "Шоу выходного дня" начинается! Очень надеюсь, что вам понравится так же, как и нам», — написала на своей странице в Instagram Ника Вайпер.



Известно, что во втором сезоне «Шоу выходного дня» сибирячка будет играть юмористические миниатюры с Михаилом Галустяном, Сергеем Светлаковым и Михаилом Башкатовым.

В одном из выпусков сибирячка сыграла миниатюру с шоуменом Сергеем Светлаковым Фото: instagram.com/nika_viper

Как сообщается на официальном сайте телеканала, Ника Вайпер является постоянным участником программы и по совместительству её ведущей. Вместе с ней в шоу принимают участие актёр Роман Юнусов, телеведущий Александр Волохов, комик Митя Сорокин, телеведущий Артём Лирник и другие.

