На СТС вышел новый сезон юмористического шоу с участием блогера из Новосибирска

Сейчас Ника Вайпер имеет больше 3 миллионов подписчиков в Instagram
Фото: instagram.com / nika_viper
На телеканале СТС вышел новый сезон юмористической программы «Шоу выходного дня» — постоянным участником программы стала Ника Вайпер, известный новосибирский блогер. Первый выпуск шоу вышел на телеканале 21 июня.
«Дочь-невеста Галустяна, соблазнительница Светлакова и Башкатова и ещё нескольких человек, плюс убийства, индейцы, ковбои, страсть и хохотушки. Чтобы понять этот бессвязный словесный поток, вам всенепременно надо включить канал СТС. <...> Потому что <...> второй сезон "Шоу выходного дня" начинается! Очень надеюсь, что вам понравится так же, как и нам», — написала на своей странице в Instagram Ника Вайпер.
Известно, что во втором сезоне «Шоу выходного дня» сибирячка будет играть юмористические миниатюры с Михаилом Галустяном, Сергеем Светлаковым и Михаилом Башкатовым.
Как сообщается на официальном сайте телеканала, Ника Вайпер является постоянным участником программы и по совместительству её ведущей. Вместе с ней в шоу принимают участие актёр Роман Юнусов, телеведущий Александр Волохов, комик Митя Сорокин, телеведущий Артём Лирник и другие.
В апреле другой новосибирский блогер Михаил Докукин попал в кулинарный Instagram-баттл «Я умею готовить» в команду известной актрисы и телеведущей Эвелины Блёданс — в течение месяца он должен был готовить по заказу актрисы и выкладывать свои рецепты в соцсети.