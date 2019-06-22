Сегодня на территории Новосибирского крематория прошёл конкурс чтецов «Благодарно помнить» — в нём приняли участие школьники и студенты Новосибирска и области. Мероприятие было посвящено всероссийскому Дню памяти и скорби.



«У нас было больше 100 участников из разных школ со всей области. <…> Весь день была концертная программа, выступление школьников, мы наградили 10 победителей. Всего было три номинации: "Авторское произведение", "Прозаическое произведение" и "Поэтическое произведение". Победителям конкурса были вручены дипломы, памятные подарки и призы. <...> Было несколько стихотворений авторских, то есть дети читали свои стихи, а так вообще читались известные произведения», — рассказал корреспонденту НГС директор музея мировой погребальной культуры Дмитрий Евсиков.