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Город

Новосибирские студенты и школьники прочитали стихи о войне в крематории — лучших наградили дипломами

Весь день на территории крематория шла концертная программа, посвящённая Дню памяти и скорби

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Всего на конкурсе чтецов было три номинации: «Авторское произведение», «Прозаическое произведение» и «Поэтическое произведение»

Фото: предоставлено Дмитрием Евсиковым 

Сегодня на территории Новосибирского крематория прошёл конкурс чтецов «Благодарно помнить» — в нём приняли участие школьники и студенты Новосибирска и области. Мероприятие было посвящено всероссийскому Дню памяти и скорби. 

«У нас было больше 100 участников из разных школ со всей области. <…> Весь день была концертная программа, выступление школьников, мы наградили 10 победителей. Всего было три номинации: "Авторское произведение", "Прозаическое произведение" и "Поэтическое произведение". Победителям конкурса были вручены дипломы, памятные подарки и призы. <...> Было несколько стихотворений авторских, то есть дети читали свои стихи, а так вообще читались известные произведения», — рассказал корреспонденту НГС директор музея мировой погребальной культуры Дмитрий Евсиков.

В конкурсе приняли участие школьники 5-10 классов, студенты колледжей и вузов Новосибирской области

Перед началом конкурса и концерта кадеты Ново-Николаевского кадетского корпуса «Спасатель» прошли парадным строем и возложили венки к памятнику воинам освободителям.

Почётный караул кадетов

В концертной программе разные творческие коллективы Новосибирска исполнили песни военных лет. В мероприятии приняли участие автор и композитор Анатолий Тимонов, Театр рук в белых перчатках «Волшебные руки», Фольклорный ансамбль «Отечество», ансамбль «Берегиня», Ансамбль «Пульс», хор «Родник Сибири», ансамбль «Русь» Новосибирского военного института войск национальной гвардии имени Ивана Кирилловича Яковлева.

Творческие коллективы исполняли песни военных лет 

По традиции новосибирцы почтили минутой молчания павших героев, после чего прозвучали торжественные залпы салюта под гимн России. 

Мероприятие проходило с 9:00 до 17:00 часов

«Сибирякам выпала уникальная возможность погрузиться в предвоенную и военную эпоху в экспозициях музея под открытым небом и в павильонах, увидеть настоящие образцы одежды, предметов быта, снаряжения времён Второй мировой войны, попробовать настоящую солдатскую кашу из полевой кухни, принять участие в интерактивных играх и состязаниях. Для школьников и студентов Новосибирска это отличная возможность изучать историю, погрузившись в антураж военной эпохи», — добавил Дмитрий Евсиков.

Новосибирцы могли погрузиться в военную эпоху в экспозициях музея под открытым небом и в павильонах

Сегодня днём в День Памяти и скорби новосибирцы принесли цветы к Вечному огню на Монументе Славы — в церемонии возложения венков и цветов на мемориальном комплексе принял участие и губерантор НСО Андрей Травников, и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (2)

22 июн 2019 в 23:18

Очередной "шедевр" от журналистов! "...стихи о войне в крематории.." В крематории шла война?!! Кто с кем воевал?

Фото пользователя
22 июн 2019 в 23:09

"Новосибирские студенты и школьники прочитали стихи о войне в крематории — ЛУЧШИХ наградили дипломами". То есть, были и худшие?
Ребята! Ну вы в самом то деле, думайте, когда что-то пишете...