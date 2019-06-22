Всего на конкурсе чтецов было три номинации: «Авторское произведение», «Прозаическое произведение» и «Поэтическое произведение»
Фото: предоставлено Дмитрием Евсиковым
Сегодня на территории Новосибирского крематория прошёл конкурс чтецов «Благодарно помнить» — в нём приняли участие школьники и студенты Новосибирска и области. Мероприятие было посвящено всероссийскому Дню памяти и скорби.
«У нас было больше 100 участников из разных школ со всей области. <…> Весь день была концертная программа, выступление школьников, мы наградили 10 победителей. Всего было три номинации: "Авторское произведение", "Прозаическое произведение" и "Поэтическое произведение". Победителям конкурса были вручены дипломы, памятные подарки и призы. <...> Было несколько стихотворений авторских, то есть дети читали свои стихи, а так вообще читались известные произведения», — рассказал корреспонденту НГС директор музея мировой погребальной культуры Дмитрий Евсиков.
Перед началом конкурса и концерта кадеты Ново-Николаевского кадетского корпуса «Спасатель» прошли парадным строем и возложили венки к памятнику воинам освободителям.
В концертной программе разные творческие коллективы Новосибирска исполнили песни военных лет. В мероприятии приняли участие автор и композитор Анатолий Тимонов, Театр рук в белых перчатках «Волшебные руки», Фольклорный ансамбль «Отечество», ансамбль «Берегиня», Ансамбль «Пульс», хор «Родник Сибири», ансамбль «Русь» Новосибирского военного института войск национальной гвардии имени Ивана Кирилловича Яковлева.
По традиции новосибирцы почтили минутой молчания павших героев, после чего прозвучали торжественные залпы салюта под гимн России.
«Сибирякам выпала уникальная возможность погрузиться в предвоенную и военную эпоху в экспозициях музея под открытым небом и в павильонах, увидеть настоящие образцы одежды, предметов быта, снаряжения времён Второй мировой войны, попробовать настоящую солдатскую кашу из полевой кухни, принять участие в интерактивных играх и состязаниях. Для школьников и студентов Новосибирска это отличная возможность изучать историю, погрузившись в антураж военной эпохи», — добавил Дмитрий Евсиков.
Сегодня днём в День Памяти и скорби новосибирцы принесли цветы к Вечному огню на Монументе Славы — в церемонии возложения венков и цветов на мемориальном комплексе принял участие и губерантор НСО Андрей Травников, и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.