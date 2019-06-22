22 июня суббота
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 1/10
usd 63.13
eur 71.35
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 1/10
usd 63.13
eur 71.35
Дороги и транспорт
Запрет полетов в Грузию

S7 Airlines вернёт пассажирам полную стоимость билетов за отменённые рейсы из Новосибирска в Грузию

Авиакомпания отметила, что пассажиры могут сдать даже невозвратные билеты

Поделиться

528
11 Обсудить

Все новости

Все новости

В S7 Airlines заявили, что любые билеты из Новосибирска в Грузию можно вернуть без штрафов

Фото: архив НГС

Сегодня авиакомпания S7 Airlines сообщила о закрытии продаж билетов из Новосибирска в Грузию с 8 июля. В авиакомпании корреспонденту НГС сообщили, что пассажиры, которые будут вынуждены сдать купленные билеты, получат полную компенсацию их стоимости. 

«Мы закрыли продажу билетов на рейсы, которые с 8 числа будут выполняться. Пассажиры сейчас могут переоформить билеты на более ранние даты при наличие мест, ну то есть если, например, кто-то улетел пораньше и планировал из Грузии вернуться после 8 июля, то он может вернуться раньше. Или любые билеты по маршруту из Новосибирска, в том числе из Москвы, в города Грузии можно вернуть без штрафов, независимо от тарифа, то есть полностью возвращаются деньги», — пояснила пресс-секретарь S7 Airlines Анна Бажина. 

В авиакомпании отметили, что это форс-мажорная ситуация, поэтому даже невозвратный билет можно сдать и получить полную компенсацию. 

Сейчас S7 Airlines оповещает пассажиров о закрытии продаж билетов на рейсы между Россией и Грузией. 

«Огромное количество звонков и писем поступает от пассажиров в контактный центр. И у нас сейчас сотрудники именно с этими обращениями работают, а в дальнейшем мы будем остальных пассажиров, которые купили билеты на эти рейсы, оповещать по электронной почте или по SMS. <...> Чтобы сдать билет, нужно обратиться туда, где покупали билет, от есть, соответственно, или в офис S7 или в офис агентства. Если на сайте покупали билет, тогда в контактный центр S7 и там уже сотрудники всё подскажут. Если нужно переоформить билет – действия те же», — отметила Анна Бажина.

Вчера Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям перевозить россиян на территорию Грузии, — причиной послужили массовые протесты в Тбилиси. 21 июня многотысячная толпа оппозиции вышла в центр Тбилиси и попыталась взять штурмом здание парламента. Люди требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Живущие в Грузии новосибирцы рассказали о том, что происходило на улицах города. 

ТЕКСТ

ТЕГИ

запрет полётов в ГрузиюS7Airlinesвозврат билетов

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (11)

22 июн 2019 в 21:41

У нас никто не скачет.
Поэтому приходится все сдавать и жить впроголодь.

22 июн 2019 в 21:47

Иск к Путину будет? Ась?

22 июн 2019 в 21:44

Зачем мы играем на стороне грузинских радикалов... они устроили провокацию с целью испортить отношения, которые вновь стали налаживаться, а мы им помогаем... Нам нужны с соседями хорошие отношения, а не проблемы.
Это же очевидно! Разве нет?!