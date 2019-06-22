S7 Airlines вернёт пассажирам полную стоимость билетов за отменённые рейсы из Новосибирска в Грузию

«Мы закрыли продажу билетов на рейсы, которые с 8 числа будут выполняться. Пассажиры сейчас могут переоформить билеты на более ранние даты при наличие мест, ну то есть если, например, кто-то улетел пораньше и планировал из Грузии вернуться после 8 июля, то он может вернуться раньше. Или любые билеты по маршруту из Новосибирска, в том числе из Москвы, в города Грузии можно вернуть без штрафов, независимо от тарифа, то есть полностью возвращаются деньги», — пояснила пресс-секретарь S7 Airlines Анна Бажина.

Сегодня авиакомпания S7 Airlines сообщила о закрытии продаж билетов из Новосибирска в Грузию с 8 июля. В авиакомпании корреспонденту НГС сообщили, что пассажиры, которые будут вынуждены сдать купленные билеты, получат полную компенсацию их стоимости.

В авиакомпании отметили, что это форс-мажорная ситуация, поэтому даже невозвратный билет можно сдать и получить полную компенсацию.

Сейчас S7 Airlines оповещает пассажиров о закрытии продаж билетов на рейсы между Россией и Грузией.

«Огромное количество звонков и писем поступает от пассажиров в контактный центр. И у нас сейчас сотрудники именно с этими обращениями работают, а в дальнейшем мы будем остальных пассажиров, которые купили билеты на эти рейсы, оповещать по электронной почте или по SMS. <...> Чтобы сдать билет, нужно обратиться туда, где покупали билет, от есть, соответственно, или в офис S7 или в офис агентства. Если на сайте покупали билет, тогда в контактный центр S7 и там уже сотрудники всё подскажут. Если нужно переоформить билет – действия те же», — отметила Анна Бажина.

Вчера Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям перевозить россиян на территорию Грузии, — причиной послужили массовые протесты в Тбилиси. 21 июня многотысячная толпа оппозиции вышла в центр Тбилиси и попыталась взять штурмом здание парламента. Люди требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Живущие в Грузии новосибирцы рассказали о том, что происходило на улицах города.

