Клиентке бойцовского клуба запретили посещения из-за её транссексуальности

Виктория рассказала, что занималась единоборствами и прежде — раньше у неё не было проблем с тренерами

Жительница Новосибирска Виктория Басаковская получила отказ в занятиях от спортивного клуба Viza Sport из-за своей транссексуальности. Девушка хотела заниматься MMA. Виктория рассказала корреспонденту НГС, что на этой неделе она купила в этом клубе абонемент. Во время оформления абонемента она сообщила представителям клуба о своей транссексуальности: по документам Виктория мужчина, но живёт как девушка. При этом операцию по смене пола она не делала. Также она сообщила администрации клуба, что не собирается пользоваться ни раздевалками, ни душевыми: она живёт недалеко от клуба.

«Мы всё это обсудили при первой же нашей встрече, при взятии абонемента, после всего я счастливая ушла», — рассказала корреспонденту НГС Виктория. После того, как Виктория ушла, ей дважды позвонили из клуба. «Через полчаса мне поступает звонок о том, что они отказываются предоставить мне услуги. Я говорю: "Что-то случилось?". Они говорят: "Личные права нашего клуба как бы запрещают подобным людям посещения". Я говорю: "Каким подобным людям?" — "Ну то, что вы транссексуалка"», — передала содержание разговора Виктория. Она объяснила в этом разговоре, что она не собиралась раздеваться и демонстрировать свою транссексуальность в клубе. «Я не хожу, это не афиширую с плакатами, не кричу: я транссексуалка и все дела», — подчеркнула Виктория. Тем не менее во время первого звонка ей сказали, что отказывают в групповых занятиях, и что тренер может заниматься с ней только индивидуально.

Но вскоре позвонили ещё раз и сообщили, что отказывают в занятиях совсем.

Ей также объяснили, что из-за транссексуальности тренеры в клубе не будут проявлять толерантности и не будут с ней работать.

Позавчера она пришла в клуб поговорить с директором.

«Я с самого начала не настаивала ни на раздевалках, ни на душевых, меня сам тренер интересует, меня интересует данный вид спорта. Я люблю заниматься единоборствами, я занималась тхэквондо, рукопашным боем, боксом, сейчас я захотела заниматься MMA. Узнала, что там качественные тренеры, тем более по месту жительства — это самый близкий и адекватный клуб», — пересказывает Виктория. Виктория подчеркнула, что при личных встречах ей не говорили про запрет посещения. В разговоре с директором Виктория попросила предоставить ей письменный отказ, на что её попросили подождать пару дней. Она отметила, что не хотела поднимать шум вокруг этой ситуации, но сегодня прочитала публикации в соцсетях, которые её возмутили. В них сообщалось, что клиентка требовала для себя отдельные раздевалку, душевые и наглядно демонстрировала свои половые признаки. Виктория пояснила, что только спрашивала, есть ли возможность пользоваться тренерскими душевыми и раздевалками, как она это делала в других спортзалах. Тем более, она подчёркивает, что вела себя прилично на всех встречах.

Виктория рассказала о себе, что прежде жила и тренировалась в других городах — Челябинске, Тюмени, и там у неё не возникало проблем с тренерами. У Виктории гражданство Казахстана, она оперная певица с неоконченным высшим образованием. В Новосибирске она намерена поступать в консерваторию, чтобы продолжить образование. «В этом году я прошла освидетельствование психиатрическое, что у меня всё с головой в порядке, я просто являюсь транссексуалкой, при этом других отклонений у меня не имеется», — объяснила она. В клубе Viza Sport на звонок корреспондента НГС сообщили, что комментарий по ситуации может дать только руководство клуба, которое будет в понедельник. Также там предложили связаться с директором через «Инстаграм». Но в итоге получить ответ от представителей клуба удалось через другую соцсеть Директор Елена Агаркова, указанная в группе клуба в соцсети «ВКонтакте», отказалась комментировать ситуацию. «Информацию о наших членах клуба мы не разглашаем без их письменного согласия», — написала Агаркова на вопрос НГС.