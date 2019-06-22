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Город

Клиентке бойцовского клуба запретили посещения из-за её транссексуальности

Девушка заявила, что получила отказ уже после покупки абонемента

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Виктория рассказала, что занималась единоборствами и прежде — раньше у неё не было проблем с тренерами

Фото: коллаж — предоставлено Викторией Басаковской / из архива НГС

Жительница Новосибирска Виктория Басаковская получила отказ в занятиях от спортивного клуба Viza Sport из-за своей транссексуальности. Девушка хотела заниматься MMA.

Виктория рассказала корреспонденту НГС, что на этой неделе она купила в этом клубе абонемент. Во время оформления абонемента она сообщила представителям клуба о своей транссексуальности: по документам Виктория мужчина, но живёт как девушка. При этом операцию по смене пола она не делала.

Также она сообщила администрации клуба, что не собирается пользоваться ни раздевалками, ни душевыми: она живёт недалеко от клуба.

«Мы всё это обсудили при первой же нашей встрече, при взятии абонемента, после всего я счастливая ушла», — рассказала корреспонденту НГС Виктория.

После того, как Виктория ушла, ей дважды позвонили из клуба. 

«Через полчаса мне поступает звонок о том, что они отказываются предоставить мне услуги. Я говорю: "Что-то случилось?". Они говорят: "Личные права нашего клуба как бы запрещают подобным людям посещения". Я говорю: "Каким подобным людям?" — "Ну то, что вы транссексуалка"», — передала содержание разговора Виктория.

Она объяснила в этом разговоре, что она не собиралась раздеваться и демонстрировать свою транссексуальность в клубе. «Я не хожу, это не афиширую с плакатами, не кричу: я транссексуалка и все дела», — подчеркнула Виктория.

Тем не менее во время первого звонка ей сказали, что отказывают в групповых занятиях, и что тренер может заниматься с ней только индивидуально. 

Но вскоре позвонили ещё раз и сообщили, что отказывают в занятиях совсем.

Ей также объяснили, что из-за транссексуальности тренеры в клубе не будут проявлять толерантности и не будут с ней работать.

Позавчера она пришла в клуб поговорить с директором.

«Я с самого начала не настаивала ни на раздевалках, ни на душевых, меня сам тренер интересует, меня интересует данный вид спорта. Я люблю заниматься единоборствами, я занималась тхэквондо, рукопашным боем, боксом, сейчас я захотела заниматься MMA. Узнала, что там качественные тренеры, тем более по месту жительства — это самый близкий и адекватный клуб», — пересказывает Виктория.

Виктория подчеркнула, что при личных встречах ей не говорили про запрет посещения. В разговоре с директором Виктория попросила предоставить ей письменный отказ, на что её попросили подождать пару дней.

Она отметила, что не хотела поднимать шум вокруг этой ситуации, но сегодня прочитала публикации в соцсетях, которые её возмутили. В них сообщалось, что клиентка требовала для себя отдельные раздевалку, душевые и наглядно демонстрировала свои половые признаки.

Виктория пояснила, что только спрашивала, есть ли возможность пользоваться тренерскими душевыми и раздевалками, как она это делала в других спортзалах. Тем более, она подчёркивает, что вела себя прилично на всех встречах.

Виктория рассказала о себе, что прежде жила и тренировалась в других городах — Челябинске, Тюмени, и там у неё не возникало проблем с тренерами. 

У Виктории гражданство Казахстана, она оперная певица с неоконченным высшим образованием. В Новосибирске она намерена поступать в консерваторию, чтобы продолжить образование.

«В этом году я прошла освидетельствование психиатрическое, что у меня всё с головой в порядке, я просто являюсь транссексуалкой, при этом других отклонений у меня не имеется», — объяснила она.

В клубе Viza Sport на звонок корреспондента НГС сообщили, что комментарий по ситуации может дать только руководство клуба, которое будет в понедельник. Также там предложили связаться с директором через «Инстаграм». Но в итоге получить ответ от представителей клуба удалось через другую соцсеть

Директор Елена Агаркова, указанная в группе клуба в соцсети «ВКонтакте», отказалась комментировать ситуацию.

«Информацию о наших членах клуба мы не разглашаем без их письменного согласия», — написала Агаркова на вопрос НГС.

В сентябре прошлого года НГС рассказывал о жительнице Новосибирска Екатерине, которая сменила пол с мужского на женский.

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КОММЕНТАРИИ (86)

гомункул
22 июн 2019 в 18:31

зачем пиарить всех этих ... особенных? по сабжу: администрация клуба права полностью.

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22 июн 2019 в 18:43

Читать такое невозможно ,не привыкли к таким поворотам ни наша страна ни люди .Влияние запада прогрессирует.Я не осуждаю эту девушку .ну вот чувствует она себя по другому ,но в СМИ заявлять об этом это сродни на себя опрокинуть сковородку с раскалённым жиром.Раз уже и до нас добралось веяние с запада то надо создать институт защиты и помощи таким людям ,их адаптации в обществе и адаптации
остальных людей к ним.Я не знаю почему это прогрессирует ,может потому что у людей нет проблем ,от скуки придумывают,а может это и правда крик дули и человек не может с собой ничего поделать и стать либо он либо она,как природа рассудила при рождении .

22 июн 2019 в 18:29

Куда мир катится то. Уже до нас добрались..