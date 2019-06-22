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Развлечения

Фото: новосибирцы отправились спасаться от жары на «Наутилус»

Уже завтра в область придёт холодный фронт

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Температура в городе сегодня превышает 25 градусов

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 22 июня, жители Новосибирска массово отправились на пляжи — множество отдыхающих корреспонент НГС встретил на пляже «Наутилус» возле Октябрьского моста.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, температура воды в Оби невысокая — всего 17,8 градусов. При этом в Новосибирском водохранилище несколько выше — 19,8 градусов.

Сейчас в Новосибирске только два места, где официально разрешено купаться, — это «Наутилус» и пляж «Звезда» на Обском море. «Наутилус» открыли ещё во вторые выходные июня, а «Звезду» — на этой неделе.

Температура в Новосибирске сегодня — +25.7 градусов. Перед выходными синоптики предупреждали, что уже в воскресенье в область придёт холодный фронт.

Завтра в область придёт холодный фронт

На пляжах дежурят спасатели

В городе официально открыто только два пляжа

Новосибирцы занимаются традиционными забавами, например, закапывают друг друга в тёплый песок

Завтра  ожидается +18 ... +20 градусов

Не все новосибирцы считают, что вода в Оби холодная

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КОММЕНТАРИИ (55)

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22 июн 2019 в 16:32

Лежат в самое пекло..Загорать надо до 10-00 и после 17-00..Люди не берегут себя.Оно то все ничего,так лезут ещё и кожей бело-синюшного цвета.Хотят стать «курицами « гриль очевидно.Такой коже вообще только «утренний эмоцион»,только др 10 утра и вечером после 20-00 кожа нежнаЯ, белесая .На фото на переднем плане мужчина вроде лежит загорает ,как не тяжело носить такой пивной «курдюк:(( «

Фото пользователя
22 июн 2019 в 16:25

Никогда не не понимал желания лежать на грязном песке в непосредственной близости от людей, которые могут быть крайне неприятны, ну а главное - купаться в ЭТОМ (это я к тому, что кто-нибудь видел, как на пляже кто-то в туалет ходит?). Вот и я не видел.

22 июн 2019 в 16:22

Вот такая мысля: а лежаки на наших пляжах когда-нибудь появятся?