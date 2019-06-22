Фото: новосибирцы отправились спасаться от жары на «Наутилус»

Сегодня, 22 июня, жители Новосибирска массово отправились на пляжи — множество отдыхающих корреспонент НГС встретил на пляже «Наутилус» возле Октябрьского моста.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, температура воды в Оби невысокая — всего 17,8 градусов. При этом в Новосибирском водохранилище несколько выше — 19,8 градусов.

Сейчас в Новосибирске только два места, где официально разрешено купаться, — это «Наутилус» и пляж «Звезда» на Обском море. «Наутилус» открыли ещё во вторые выходные июня, а «Звезду» — на этой неделе.