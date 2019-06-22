В центре Новосибирска начали раскрашивать трамвай № 13

На трамвае, посвященном театру кукол, уже проглядывается маска
Фото: facebook.com/anna.tereshkova.14
В Новосибирске к выходу на линию готовят трамвай
«Это будет трамвай, посвящённый юбилею нашего театра кукол», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Анна Терешкова уточнила, что рисунок будет закончен завтра, а трамвай выйдет на маршрут уже на следующей неделе.
Сейчас на трамвае уже проглядывается маска. Рисунок разрабатывал комитет по делам молодёжи.
10 июня в Новосибирске запустили первый аудиогид на трамвае 13-го маршрута — жителям рассказывают интересные факты об окрестностях его остановок.