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Дороги и транспорт

В центре Новосибирска начали раскрашивать трамвай № 13

Новый дизайн будет посвящён кукольному театру

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На трамвае, посвященном театру кукол, уже  проглядывается маска

Фото: facebook.com/anna.tereshkova.14

В Новосибирске к выходу на линию готовят трамвай № 13 с новым дизайном — сегодня его разукрашивают граффитисты.

«Это будет трамвай, посвящённый юбилею нашего театра кукол», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Анна Терешкова уточнила, что рисунок будет закончен завтра, а трамвай выйдет на маршрут уже на следующей неделе.

Сейчас на трамвае уже проглядывается маска. Рисунок разрабатывал комитет по делам молодёжи.

10 июня в Новосибирске запустили первый аудиогид на трамвае 13-го маршрута — жителям рассказывают интересные факты об окрестностях его остановок. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

...
22 июн 2019 в 15:11

напоминает сумки-шоперы из старых джинс и прочую подобную самодеятельность