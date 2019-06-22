В центре Новосибирска начали раскрашивать трамвай № 13

В Новосибирске к выходу на линию готовят трамвай № 13 с новым дизайном — сегодня его разукрашивают граффитисты.

«Это будет трамвай, посвящённый юбилею нашего театра кукол», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Анна Терешкова уточнила, что рисунок будет закончен завтра, а трамвай выйдет на маршрут уже на следующей неделе.

Сейчас на трамвае уже проглядывается маска. Рисунок разрабатывал комитет по делам молодёжи.