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Город

Фото: новосибирцы принесли розы и гвоздики к Монументу Славы

Сегодня, 22 июня, в России вспоминают о начале Великой Отечественной войны

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Сегодня прошло 78 лет с начала Великой Отечественной войны в 1941 году

Фото: Густаво Зырянов /НГС

Сегодня, 22 июня, в День Памяти и скорби новосибирцы принесли цветы к Вечному огню на Монументе Славы.

«Участниками церемонии стали ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., ветераны труда, ветераны, исполнявшие служебный долг за пределами Отечества, ветераны Вооруженных Сил, представители общественных организаций, жители региона», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.

Кроме того, в церемонии возложения венков и цветов на мемориальном комплексе принял участие и губерантор НСО Андрей Травников, и мэр Новосибирска Анатолий Локоть

В церемонии возложения цветов приняли участие официальные лица

В День памяти и скорби Новосибирская область присоединилась к военно-патриотической акции «Горсть памяти», которая проводится по всей России по инициативе Минобороны РФ, передаёт пресс-служба. 

С мест захоронений советских воинов в нашей стране и за рубежом берутся фрагменты земли, которые помещаются в специальные контейнеры — «солдатские кисеты». Их закладывают в гильзы артиллерийских снарядов, которые затем с воинскими почестями будут установлены на территории вокруг Главного храма Вооружённых Сил России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье. 

Из Новосибирской области в рамках акции была отправлена земля, собранная с мемориала «Раненый воин», расположенного на Заельцовском кладбище города Новосибирска, Братской могилы в селе Кошкино Чулымского района и Калиновского кладбища районного поселка Мошково.

К Монументу пришли люди разных возрастов

Новосибирцы принесли красные и белые цветы к мемориалу

Церемония началась в 12 часов

Также на мероприятие участники взяли с собой транспаранты

Цветы и венки к Вечному огню возложили в память о великом подвиге сибиряков

За годы Великой Отечественной войны из Новосибирской области ушли на фронт более 600 тысяч человек.

Ночью 9 мая на Монументе Славы проходила другая акция — «Свеча памяти» — новосибирцы зажигали свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

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КОММЕНТАРИИ (17)

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22 июн 2019 в 14:14

"Можем повторить"?

22 июн 2019 в 14:04

Ох, так началась страшная страница истории. Ужас. Вот как вот лето, все на отдыхе, а тут раз тебе и война. Правильно, что этот день помнят и возлагают цветы

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22 июн 2019 в 15:00

Вот сегодня и есть день памяти и скорби, а 9 мая - это праздник, как бы некоторым этого не хотелось, именно праздник победы, окончания страшной войны и мучений.