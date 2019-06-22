Фото: новосибирцы принесли розы и гвоздики к Монументу Славы

Сегодня прошло 78 лет с начала Великой Отечественной войны в 1941 году
Фото: Густаво Зырянов /НГС
Сегодня, 22 июня, в День Памяти и скорби новосибирцы принесли цветы к Вечному огню на Монументе Славы.
«Участниками церемонии стали ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., ветераны труда, ветераны, исполнявшие служебный долг за пределами Отечества, ветераны Вооруженных Сил, представители общественных организаций, жители региона», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.
Кроме того, в церемонии возложения венков и цветов на мемориальном комплексе принял участие и губерантор НСО Андрей Травников, и мэр Новосибирска Анатолий Локоть
В День памяти и скорби Новосибирская область присоединилась к военно-патриотической акции «Горсть памяти», которая проводится по всей России по инициативе Минобороны РФ, передаёт пресс-служба.
С мест захоронений советских воинов в нашей стране и за рубежом берутся фрагменты земли, которые помещаются в специальные контейнеры — «солдатские кисеты». Их закладывают в гильзы артиллерийских снарядов, которые затем с воинскими почестями будут установлены на территории вокруг Главного храма Вооружённых Сил России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье.
Из Новосибирской области в рамках акции была отправлена земля, собранная с мемориала «Раненый воин», расположенного на Заельцовском кладбище города Новосибирска, Братской могилы в селе Кошкино Чулымского района и Калиновского кладбища районного поселка Мошково.
Ночью 9 мая на Монументе Славы проходила другая акция — «Свеча памяти» — новосибирцы зажигали свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.