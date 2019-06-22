Фото: новосибирцы принесли розы и гвоздики к Монументу Славы

Кроме того, в церемонии возложения венков и цветов на мемориальном комплексе принял участие и губерантор НСО Андрей Травников, и мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Сегодня, 22 июня, в День Памяти и скорби новосибирцы принесли цветы к Вечному огню на Монументе Славы.

В День памяти и скорби Новосибирская область присоединилась к военно-патриотической акции «Горсть памяти», которая проводится по всей России по инициативе Минобороны РФ, передаёт пресс-служба.

С мест захоронений советских воинов в нашей стране и за рубежом берутся фрагменты земли, которые помещаются в специальные контейнеры — «солдатские кисеты». Их закладывают в гильзы артиллерийских снарядов, которые затем с воинскими почестями будут установлены на территории вокруг Главного храма Вооружённых Сил России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье.

Из Новосибирской области в рамках акции была отправлена земля, собранная с мемориала «Раненый воин», расположенного на Заельцовском кладбище города Новосибирска, Братской могилы в селе Кошкино Чулымского района и Калиновского кладбища районного поселка Мошково.