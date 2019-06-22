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Происшествия

Спасатели сняли с самодельного плота двух мальчиков недалеко от Димитровского моста

Спасатели посчитали, что плот может быть опасным для развлечений

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Спасатели посчитали опасным плот, сделанный из лодочной камеры и досок

Фото: Александр Ощепков / НГС

Накануне спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы сняли с самодельного плота двух мальчиков, которые плавали вдоль правого берега недалеко от Димитровского моста.

Спасатели заметили плот во время дежурства — на нём плыли два подростка 11 и 12 лет.

«Со стороны пескобазы на перехват плота вышел дежуривший катер службы МАСС с двумя спасателями», — сообщили в МАСС.

Мальчики в это время гребли вдоль берега.

«Спасатели подплыли к самодельному плоту, изготовленному из старой потрескавшейся на солнце лодочной камеры и кинутых сверху незакреплённых досок для сидения. Спасатели пересадили детей в катер, а плавсредство взяли на буксир. Найдя ровную площадку в районе Димитровского моста, спасатели высадили детей на берег, проведя с ними разъяснительную беседу. Плот же пришлось изъять, так как он не являлся безопасным средством для плавания», — объяснили в МАСС

Река Обь имеет сильное течение и большую глубину. Даже взрослый, физически развитый мужчина, попавший в воду, рискует быть унесённым течением, что уж говорить о двух ребятишках, которые толком не научились плавать, предупреждают в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

При падении в воду с самодельного плота, они имели реальную возможность утонуть, подчёркивают спасатели.

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КОММЕНТАРИИ (11)

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22 июн 2019 в 11:35

- Мальчик тебя как зовут?
- Федя.
- А фамилия?
- Конюхов...

Фото пользователя
22 июн 2019 в 11:58

Вот привязались к пацанам - они мир познают, не в компьютере сидят. Здорово же!

Фото пользователя
22 июн 2019 в 12:24

Мальчишки всегда были мальчишками.
Любопытство, желание что-то смастерить и тяга к путешествию, к познанию новоно в мужчине от рождения заложена.