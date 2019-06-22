Спасатели сняли с самодельного плота двух мальчиков недалеко от Димитровского моста

Накануне спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы сняли с самодельного плота двух мальчиков, которые плавали вдоль правого берега недалеко от Димитровского моста.

Спасатели заметили плот во время дежурства — на нём плыли два подростка 11 и 12 лет.

«Со стороны пескобазы на перехват плота вышел дежуривший катер службы МАСС с двумя спасателями», — сообщили в МАСС.

Мальчики в это время гребли вдоль берега.



«Спасатели подплыли к самодельному плоту, изготовленному из старой потрескавшейся на солнце лодочной камеры и кинутых сверху незакреплённых досок для сидения. Спасатели пересадили детей в катер, а плавсредство взяли на буксир. Найдя ровную площадку в районе Димитровского моста, спасатели высадили детей на берег, проведя с ними разъяснительную беседу. Плот же пришлось изъять, так как он не являлся безопасным средством для плавания», — объяснили в МАСС