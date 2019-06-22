В сквере Славы открыли дорожки для пешеходов

В Новосибирске в сквере Славы открыли пешеходные дорожки, которые закрыли в начале месяца из-за ремонта.

Об открытых дорожках корреспонденту НГС сегодня рассказала местная жительница.

Она увидела, что дорожки освободили от забора сегодня утром. В начале месяца дорожки перегородили со стороны улицы Плахтоного из-за реконструкции сквера.

Тогда начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, что дорожки будут закрыты в течение нескольких месяцев.