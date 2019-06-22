В сквере Славы открыли дорожки для пешеходов

Дорожки освободили от строительного забора
Фото: Татьяна Громова
В Новосибирске в сквере Славы открыли пешеходные дорожки, которые закрыли в начале месяца из-за ремонта.
Об открытых дорожках корреспонденту НГС сегодня рассказала местная жительница.
Она увидела, что дорожки освободили от забора сегодня утром. В начале месяца дорожки перегородили со стороны улицы Плахтоного из-за реконструкции сквера.
Тогда начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, что дорожки будут закрыты в течение нескольких месяцев.
Но после, рассказала Терешкова, из-за просьб жителей власти попросили рабочих скорректировать место размещения забора.
Сейчас для пешеходов, а также для тех, кто катается на роликах, самокатах и скейтах проход открыли.
Анна Терешкова уточнила, что дорожки будут открыты и дальше, если другого не потребуется для ремонта.
Ремонтные работы в сквере Славы начались с появления нескольких синих палаток и умывальников.