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Культура

В сквере Славы открыли дорожки для пешеходов

Прежде власти рассчитывали, что они будут закрыты всё лето

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Дорожки освободили от строительного забора

Фото: Татьяна Громова

В Новосибирске в сквере Славы открыли пешеходные дорожки, которые закрыли в начале  месяца из-за ремонта.

Об открытых дорожках корреспонденту НГС сегодня рассказала местная жительница. 

Она увидела, что дорожки освободили от забора сегодня утром. В начале месяца дорожки перегородили со стороны улицы Плахтоного из-за реконструкции сквера.

Тогда начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, что дорожки будут закрыты в течение нескольких месяцев

Но после, рассказала Терешкова, из-за просьб жителей власти попросили рабочих скорректировать место размещения забора.

Сейчас для пешеходов, а также для тех, кто катается на роликах, самокатах и скейтах проход открыли.

Анна Терешкова уточнила, что дорожки будут открыты и дальше, если другого не потребуется для ремонта.

Ремонтные работы в сквере Славы начались с появления нескольких синих палаток и умывальников.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Жека
22 июн 2019 в 12:31

Че каво ниче не понятно, куда какие заборы они поставят. Главное чтобы мэрская администрация не попортили там ничего и сделали качественно, чтобы через год не развалилось

Фото пользователя
22 июн 2019 в 12:31

Сейчас припрутся новосибирцы и завалят эти дорожки мусором.

Маргарита
22 июн 2019 в 12:50

Гуляю там каждый день. Потребовалось очень много времени прежде чем в мэрии сдвинули более адекватно ремонтным работам эти заборы. Не пройти не проехать.