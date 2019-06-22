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Экономика

Официально: аналитики зафиксировали рост зарплат в Новосибирской области

Размер средней зарплаты по последним данным перевалил за 36 тысяч рублей

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По Сибири рост зарплат составил 690 рублей

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Аналитики Новосибирскстата подсчитали размер средних зарплат в Сибирском федеральном округе за первые четыре месяца 2019 года и зафиксировали рост.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе–апреле 2019 года составила 38 615,1 рублей», — говорится в сообщении Новосибирскстата.

По данным за январь-март этот показатель составлял 37 924,9 рублей.

При этом роста зарплат в Новосибирской области за указанный период составил 642 рубля.

За четыре месяца размер зарплат 36 тысяч 239 рубля, по информации за первые три месяца, новосибирцы получали в среднем 35 тысяч 597 рублей.

Кроме того, на этой неделе Новосибирскстат сообщал о том, что в Новосибирской области резко выросли долги по зарплате — в сумме они перевалили за 70 миллионов рублей.

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КОММЕНТАРИИ (24)

22 июн 2019 в 11:21

Рост зарплат перевалил
Без конца без края.
Может кто перепил,
Дума ведь чужая.

Стас777
22 июн 2019 в 11:26

Что такое средняя зарплата ? И как ее подсчитывают ? Если по потреблению, так народ в кредитах увяз.
На сайт Хедхантер зайти, так гораздо меньше зарплаты средние. 20-30 т.р. Где то обещают и по 70 тысяч, а позвонишь - окажется трудоустройство без договора на честном слове. Первый месяц тысяч 20... ну вы же на испытательном, вас нужно учить... Говорю, моя квалификация позволяет учить самому...как об стенку.
Дальше плюс премия... А как считается ? Ну, как работать будете... все в ваших руках... И это ответ официального лица, представителя конторы-работодателя.

Ну так у кого она эта средняя в 36 тысяч рублей ? Получаю побольше, но оглядываюсь по сторонам и не вижу на рынке труда условий сходных с моими, на сегодня. Их просто нет!

С той стороны
22 июн 2019 в 11:13

загораю на пляже . В Тае и в ус не дую , сам себе директор . купил себе коктель 30 долларов, утренний .