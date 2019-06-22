Официально: аналитики зафиксировали рост зарплат в Новосибирской области

Аналитики Новосибирскстата подсчитали размер средних зарплат в Сибирском федеральном округе за первые четыре месяца 2019 года и зафиксировали рост.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе–апреле 2019 года составила 38 615,1 рублей», — говорится в сообщении Новосибирскстата.