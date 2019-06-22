Официально: аналитики зафиксировали рост зарплат в Новосибирской области

По Сибири рост зарплат составил 690 рублей
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Аналитики Новосибирскстата подсчитали размер средних зарплат в Сибирском федеральном округе за первые четыре месяца 2019 года и зафиксировали рост.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе–апреле 2019 года составила
По данным за январь-март этот показатель составлял
При этом роста зарплат в Новосибирской области за указанный период составил 642 рубля.
За четыре месяца размер зарплат 36 тысяч 239 рубля, по информации за первые три месяца, новосибирцы получали в среднем 35 тысяч 597 рублей.
Кроме того, на этой неделе Новосибирскстат сообщал о том, что в Новосибирской области резко выросли долги по зарплате — в сумме они перевалили за 70 миллионов рублей.