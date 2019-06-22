19-летняя сибирячка приняла участие в шоу «Давай поженимся»

В минувшую пятницу, 21 июня, на Первом канале состоялся эфир шоу «Давай поженимся», в котором приняла участие 19-летняя Анна Павлова из Новосибирска.

В передаче девушку описали как визажиста, которая любит рисовать, заниматься плаванием и ездить на мотоцикле. Также она мечтает открыть благотворительную столовую для бездомных. Кроме того, у неё вспыльчивый характер: узнав о предательстве возлюбленного, она разрубила его имущество топором.

«Влюбилась в парня, приехала в Москву за мотоциклом в 18 лет из Новосибирска. В итоге познакомились. Две недели. Влюбился всё по уши, у нас разница была 10 лет. <…> Он привёз меня к себе. Мы начали жить вместе. <…> Он меня вдохновлял, но он был тираном. Он хотел посадить меня в золотую клетку. Я не развивалась, как личность», — объяснила сибирячка.