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Страна и мир

19-летняя сибирячка приняла участие в шоу «Давай поженимся»

Жених её не выбрал

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Анна не смогла добиться внимания 46-летнего жениха Андрея

Фото: скриншот 1tv.ru

В минувшую пятницу, 21 июня, на Первом канале состоялся эфир шоу «Давай поженимся», в котором приняла участие 19-летняя Анна Павлова из Новосибирска.

В передаче девушку описали как визажиста, которая любит рисовать, заниматься плаванием и ездить на мотоцикле. Также она мечтает открыть благотворительную столовую для бездомных. Кроме того, у неё вспыльчивый характер: узнав о предательстве возлюбленного, она разрубила его имущество топором.

«Влюбилась в парня, приехала в Москву за мотоциклом в 18 лет из Новосибирска. В итоге познакомились. Две недели. Влюбился всё по уши, у нас разница была 10 лет. <…> Он привёз меня к себе. Мы начали жить вместе. <…> Он меня вдохновлял, но он был тираном. Он хотел посадить меня в золотую клетку. Я не развивалась, как личность», — объяснила сибирячка.

На передачу девушка приехала с другом-парикмахером Фёдором из Новосибирска.

Для 46-летнего жениха Андрея она приготовила необычный сюрприз: разыграла сценку в костюме горничной.

Кроме Анны в передаче приняли участие ещё две девушки: 28-летняя владелица студии дизайна Алёна и 35-летняя фотограф Ольга. В конце программы жених ни одну из участниц не выбрал.

В апреле айтишник из НГУ поборолся за сердце журналистки в «Давай поженимся»

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Давай поженимсяПервый канал

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КОММЕНТАРИИ (1)

22 июн 2019 в 03:51

Лет на 30 выглядит.