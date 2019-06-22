Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию

Президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозить россиян на территорию Грузии. Он подписал соответствующий указ, который будет действовать с 8 июля, сообщается на сайте Кремля.



— С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии, — сообщается в документе.



Туроператорам и турагентам порекомендовали отказаться от продажи туров в Грузию. А правительству Путин поручил принять меры по возвращению россиян, которые уже находятся там.

