Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию

Указ президента вступает в силу сегодня
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Президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозить россиян на территорию Грузии. Он подписал соответствующий указ, который будет действовать с 8 июля, сообщается на сайте Кремля.
— С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии, — сообщается в документе.
Туроператорам и турагентам порекомендовали отказаться от продажи туров в Грузию. А правительству Путин поручил принять меры по возвращению россиян, которые уже находятся там.
Напомним, вечером 21 июня многотысячная толпа оппозиции вышла в центр Тбилиси и попыталась взять штурмом здание парламента. Люди требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. При столкновениях с полицией пострадали 52 человека, 28 из них — правоохранители. Туристка из Екатеринбурга, которая в ночь столкновений находилась в Тбилиси, рассказала о происходящем у здания парламента.