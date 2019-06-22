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Страна и мир

Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию

Ранее оппозиция устроила митинг в Тбилиси, который продолжился беспорядками

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Указ президента вступает в силу сегодня

Фото: Фото: Артем УСТЮЖАНИН / Е1.RU

Президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозить россиян на территорию Грузии. Он подписал соответствующий указ, который будет действовать с 8 июля, сообщается на сайте Кремля.

— С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии, — сообщается в документе.

Туроператорам и турагентам порекомендовали отказаться от продажи туров в Грузию. А правительству Путин поручил принять меры по возвращению россиян, которые уже находятся там. 

Напомним, вечером 21 июня многотысячная толпа оппозиции вышла в центр Тбилиси и попыталась взять штурмом здание парламента. Люди требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. При столкновениях с полицией пострадали 52 человека, 28 из них — правоохранители. Туристка из Екатеринбурга, которая в ночь столкновений находилась в Тбилиси, рассказала о происходящем у здания парламента.

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КОММЕНТАРИИ (12)

Кирилл
22 июн 2019 в 02:23

В этой истории анекдотом является каждое слово. Депутат Госдумы от КПРФ (!) приехал на ассамблею православия (!!) в Грузию (!!) и сел на место спикера парламента, чтобы ее открыть.

Ну, как если бы кто-то из сбежавших в Аргентину нацистов приехал в Израиль во главе делегации и открывал бы там конгресс по Холокосту с кресла спикера кнессета.

Пушистый хвост
22 июн 2019 в 01:59

Ну, чо ты начинаешь? Нормально же общались...

тыр быр
22 июн 2019 в 02:06

ха, что боролись, на то и напоролись...
не, мнётся националистам