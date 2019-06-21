«Никто не остановился»: на ОбьГЭСе водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе и уехал

«Сын с другом собирались перейти дорогу по пешеходному переходу — от храма к ГЭС который. Со стороны Приморской остановился грузовичок, пропуская их, дети начали переходить дорогу, и из-за грузовика вылетело темное "Жигули". Мой сын шел первым, его и задело. Водитель "Жигулей" сразу уехал. Уехал и водитель грузовика. Никто не остановился и не вызвал даже скорую», — сообщил корреспонденту НГС отец мальчика в личной переписке в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу, 21 июня, в Советском районе Новосибирска около Новосибирской ГЭС водитель сбил 12-летнего школьника, который вместе с другом переходил дорогу.

Он также сообщил, что ребёнка увезли на скорой в больницу, где ему диагностировали ссадины и ушиб бедра.

В службу 112 в 16:12 поступило сообщение о том, что сбит ребёнок 12 лет на пешеходном переходе. Автомобиль скрылся.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области эту информацию также подтвердили.

«Информация поступала уже из медицинского учреждения о том, что поступил ребёнок с травмами, ушибами и ссадинами, которые он получил в результате ДТП. В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, устанавливают человека, который находился за рулём автомобиля, который сбил подростка», — рассказали в полиции.



Сегодня примерно в то же время на улице Восход водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил 11-летнюю школьницу. Ребёнок находится в больнице.