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Город

На ступенях возле Новосибирской ГЭС появился патриотичный смайлик

Художники рисовали его около трёх часов

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Создатели смайлика хотели порадовать новосибирцев

Фото: предоставлено Натальей Зарубиной

Днём 21 июня на ступенях одной из лестниц около дамбы Новосибирской ГЭС появился смайлик на фоне триколора, который нарисовали жители ОбьГЭСа.

«История совместных художеств произошла совсем недавно, моя подруга увидела пост, что ищут художников (профессионалов и любителей) для того, чтобы разукрасить стенд в парке и большую серую стену, где планируют построить спортплощадку. Её это заинтересовало, она уже участвовала в разрисовке стен детской больницы и загорелась помочь. Предложила мне, я любитель порисовать, тем более на благое дело», — рассказала корреспонденту НГС одна из создательниц рисунка Наталья Зарубина.

Девушки связались с организатором Антоном Бурмистровым и совместно разрисовали стенд в парке «У моря Обского». 

«На сегодня мы договорились подкрасить лестницу-радугу, но когда приехал Антон, он нам сообщил, что нужно нарисовать смайлик на этой самой лестнице, и мы отправились туда. Идея была его, трудились мы все вместе <...>. И к нашей радости, к нам присоединился помочь неравнодушный местный житель Сергей, так мы вчетвером и создали этот солнечный смайл. <...> Идея с триколором возникла случайно, в процессе. Думали, какой фон сделать так, чтобы не вызвать какого-то негатива или недопонимания со стороны хейтеров. Остановили свой выбор на триколоре», — поделилась Наталья.

Как рассказал организатор Антон Бурмитров, в этом месте гуляет много людей, поэтому хотелось сделать красивое место для селфи.

«Идея возникла давно. Наверное, сразу после лестницы-радуги. Вот руки и дошли», — пояснил он.

Создатели рисунка уточняют, что на создание смайлика у них ушло около трёх часов.

В конце мая один из дворов Новосибирска художники раскрасили яркими граффити

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КОММЕНТАРИИ (6)

...
22 июн 2019 в 00:42

положительно отношусь к стрит-арту, но только высокого уровня. а это - отвратительно.

вован
22 июн 2019 в 00:58

Потоптаться на морде это по нашему)) Приеду специально ))

Точняк
22 июн 2019 в 00:41

Создатели смайлика хотели порадовать новосибирцев..
Сейчас вылезут бездельники Ржаки, Павлы- короли из деревни и выльют на художников ушат помоев.....