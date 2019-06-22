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Культура
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Танк раздавил машину полиции: новосибирцы сняли фантастический фильм про путешествия во времени

Первый показ «Обыкновенного подвига» прошёл сегодня вечером, а широкий запланирован на 9 Мая

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В кинозале «Синема» прошла премьера фантастического фильма про войну «Обыкновенный подвиг»

Фото: Prolife

В Новосибирске сняли и показали полнометражный фантастический художественный фильм «Обыкновенный подвиг» про детей, переместившихся в период второй мировой войны.

О картине корреспонденту НГС рассказала главный режиссёр фильма, продюсер новосибирской кинокомпании Prolife и директор фильма Василиса Даль.

«Картина эта для семейного просмотра. В основе сценария [фильма] заложен рассказ Михаила Зощенко "Храбрые дети". <…> 

По сценарию главные герои картины — современные школьники. Дети приезжают посмотреть коллекцию военной техники, забираются в танк и перемещаются в прошлое через временной портал. 

Там им предстоит принять участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, помочь русским солдатам в бою, оказаться у партизан и взять в плен немецкого лётчика», — сообщила корреспонденту НГС Василиса Даль.

В фильме снялось около 50 детей в возрасте от 7 до 15 лет и столько же взрослых актёров, в числе которых реконструкторы и сотрудники спецслужб, которые были каскадёрами.

Большую премьеру «Обыкновенного подвига» авторы фильма запланировали на 9 мая 2020 года — к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В одном из эпизодов «Обыкновенного подвига» американский танк M4 Sherman, на котором дети через временной портал возвращаются в современное время, случайно давит полицейскую машину

Для этих кадров, как заметила Василиса Даль, был использован танк мастера Верёвочкина и специально раскрашенная под полицейскую машину неработающая «восьмёрка», которую пригнали из Кемеровской области.

Раскрасили автомобиль под полицейский уже непосредственно на месте съёмок этого эпизода. Синие проблесковые маячки были собраны из обычных мигающих фонариков и старого пустого корпуса от спецсигналов с машины ГИБДД.

«Мы хотели заказать и распечатать слово-наклейку "полиция" на борт автомобиля, но это отказались делать все рекламные фирмы. Нельзя по закону. Пришлось нам распечатывать несколько слов: "пол", "яйца" и "лицо" — и из них формировать слово "полиция"», — вспомнила забавный эпизод со съёмочной площадки. Василиса Даль.

Премьера фильма «Обыкновенный подвиг» прошла сегодня вечером в кинозале «Синема». А в воскресенье, 23 июня, художественный фильм покажут в эфире 49 канала в 13:00. Большую премьеру авторы фильма планируют организовать 9 мая 2020 года в кинотеатре «Победа».

О начале съёмок художественного фильма «Обыкновенный подвиг» НГС рассказал в сентябре 2018 года.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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22 июн 2019 в 20:57

да на войне были сыны полка,жестокая реальность ,когда дети «пили» ужас,страх,боль, лишения,мучения,пытки с чаши наравне со взрослыми .Сейчас мирное время,такого ужаса не надо, и тем более не надо их искусственно туда садить.Воспитываем что в них при участии в тех временах путём временной транспортировки?

демократ
22 июн 2019 в 20:50

дно , это что? где, про парады не традиционные новости?

Фото пользователя
22 июн 2019 в 20:30

Ужас тихий )