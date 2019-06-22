Танк раздавил машину полиции: новосибирцы сняли фантастический фильм про путешествия во времени

В Новосибирске сняли и показали полнометражный фантастический художественный фильм «Обыкновенный подвиг» про детей, переместившихся в период второй мировой войны.

О картине корреспонденту НГС рассказала главный режиссёр фильма, продюсер новосибирской кинокомпании Prolife и директор фильма Василиса Даль.

«Картина эта для семейного просмотра. В основе сценария [фильма] заложен рассказ Михаила Зощенко "Храбрые дети". <…> По сценарию главные герои картины — современные школьники. Дети приезжают посмотреть коллекцию военной техники, забираются в танк и перемещаются в прошлое через временной портал.

Там им предстоит принять участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, помочь русским солдатам в бою, оказаться у партизан и взять в плен немецкого лётчика», — сообщила корреспонденту НГС Василиса Даль.

В фильме снялось около 50 детей в возрасте от 7 до 15 лет и столько же взрослых актёров, в числе которых реконструкторы и сотрудники спецслужб, которые были каскадёрами.



Большую премьеру «Обыкновенного подвига» авторы фильма запланировали на 9 мая 2020 года — к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Фото: Prolife

В одном из эпизодов «Обыкновенного подвига» американский танк M4 Sherman, на котором дети через временной портал возвращаются в современное время, случайно давит полицейскую машину. Для этих кадров, как заметила Василиса Даль, был использован танк мастера Верёвочкина и специально раскрашенная под полицейскую машину неработающая «восьмёрка», которую пригнали из Кемеровской области.

Раскрасили автомобиль под полицейский уже непосредственно на месте съёмок этого эпизода. Синие проблесковые маячки были собраны из обычных мигающих фонариков и старого пустого корпуса от спецсигналов с машины ГИБДД.

«Мы хотели заказать и распечатать слово-наклейку "полиция" на борт автомобиля, но это отказались делать все рекламные фирмы. Нельзя по закону. Пришлось нам распечатывать несколько слов: "пол", "яйца" и "лицо" — и из них формировать слово "полиция"», — вспомнила забавный эпизод со съёмочной площадки. Василиса Даль.

