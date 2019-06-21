На Бердском шоссе из-за аварии растянулась 7-километровая пробка

Машинам пришлось объезжать аварию по обочине
Фото: Павел Поляков, 2gis.ru
Вечером в пятницу, 21 июня, в Советском районе Новосибирска на Бердском шоссе произошло ДТП, из-за которого образовалась длинная пробка.
По оценкам сервиса «Яндекс.Карты», протяженность затора составила больше 7 километров. Перекрыты левая и средняя полосы движения. Очевидцы пишут, что автомобилям пришлось объезжать аварию по обочине. Авария произошла недалеко от Нижней Ельцовки.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что в ДТП пострадали три машины.
«Было столкновение трёх транспортных средств — это два легковых автомобиля и фура. Пострадавших в аварии нет. Заявлен только материальный ущерб», — рассказали в полиции.
Сейчас автомобили с дороги уже растащили, движение восстанавливается.
Неделю назад на Димитровском мосту столкнулись четыре машины — образовалась огромная пробка.