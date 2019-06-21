На Бердском шоссе из-за аварии растянулась 7-километровая пробка

Вечером в пятницу, 21 июня, в Советском районе Новосибирска на Бердском шоссе произошло ДТП, из-за которого образовалась длинная пробка.

По оценкам сервиса «Яндекс.Карты», протяженность затора составила больше 7 километров. Перекрыты левая и средняя полосы движения. Очевидцы пишут, что автомобилям пришлось объезжать аварию по обочине. Авария произошла недалеко от Нижней Ельцовки.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что в ДТП пострадали три машины.