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Происшествия

На Бердском шоссе из-за аварии растянулась 7-километровая пробка

Автомобили перекрыли две из трёх полос

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Машинам пришлось объезжать аварию по обочине

Фото: Павел Поляков, 2gis.ru

Вечером в пятницу, 21 июня, в Советском районе Новосибирска на Бердском шоссе произошло ДТП, из-за которого образовалась длинная пробка.

По оценкам сервиса «Яндекс.Карты», протяженность затора составила больше 7 километров. Перекрыты левая и средняя полосы движения. Очевидцы пишут, что автомобилям пришлось объезжать аварию по обочине. Авария произошла недалеко от Нижней Ельцовки.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что в ДТП пострадали три машины.

Затор растянулся на 7 километров

«Было столкновение трёх транспортных средств — это два легковых автомобиля и фура. Пострадавших в аварии нет. Заявлен только материальный ущерб», — рассказали в полиции.

Сейчас автомобили с дороги уже растащили, движение восстанавливается.

Неделю назад на Димитровском мосту столкнулись четыре машины — образовалась огромная пробка

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КОММЕНТАРИИ (4)

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21 июн 2019 в 20:48

Это Бердское шоссе, а не Большевистская.

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21 июн 2019 в 20:42

Вышел из автомобиля и сделал замечания виновникам аварии.