Более 250 человек пришли на митинг против произвола силовиков и за свободу слова в центр города

В Новосибирске начался митинг против произвола силовиков и в защиту свободы СМИ — ранее его анонсировали как акцию в поддержку задержанного в Москве журналиста Meduza Ивана Голунова, которому подбросили наркотики. Позднее с Голунова сняли обвинения и отпустили его. Как сообщила корреспонденту НГС один из организаторов митинга, журналистка «Тайги.Инфо» Маргарита Логинова, акцию решили провести несмотря на то, что Ивана освободили.

Участники митинга рисуют плакаты Фото: Александр Ощепков / НГС

«Это, конечно, здорово, но отменять акцию неохота и неправильно, потому что по таким же статьям, обвинениям и сфабрикованным делам сидят много россиян. Поэтому это митинг против произвола силовиков и в защиту свободы СМИ и свободы слова»,

— сказала Логинова.

По наблюдениям нашего корреспондента, на митинг собралось около 250 человек Фото: Александр Ощепков / НГС

По наблюдениям корреспондента НГС на митинг пришло около 250 человек. Собравшиеся принесли с собой плакаты и флаги. О проведении сегодняшнего митинга стало известно 10 июня. Мэрия запретила проводить его в Первомайском сквере, перенеся к зданию на улицы Орджоникидзе, 18. Организаторы ожидали, что на него придёт 200 человек.

Акцию решили провести несмотря на то, что Ивана Голунова освободили Фото: Александр Ощепков / НГС

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. в этот момент он шел на рабочую встречу с другим журналистом. По первичной версии ГУ МВД России, в квартире Ивана Голунова обнаружили наркотики. Сам корреспондент это отрицал.

В центре Новосибирска собрались люди равного возраста Фото: Александр Ощепков / НГС

8 июня в Новосибирске около «Глобуса» прошли одиночные акции в поддержку журналиста, которые продолжились и на следующий день.

Собравшиеся принесли флаги России Фото: Александр Ощепков / НГС

Кирилл Логинов на сцене перед собравшимися Фото: Александр Ощепков / НГС

Сначала как акцию анонсировали в поддержку задержанного в Москве журналиста Meduza Ивана Голунова. Когда его отпустили, митинг всё равно решили провести. Фото: Александр Ощепков / НГС

Как сообщили организаторы, теперь это митинг против произвола силовиков и в защиту свободы СМИ и свободы слова Фото: Александр Ощепков / НГС