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Город

Более 250 человек пришли на митинг против произвола силовиков и за свободу слова в центр города

Люди принесли плакаты и флаги

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Толпа готовится к митингу

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске начался митинг против произвола силовиков и в защиту свободы СМИ — ранее его анонсировали как акцию в поддержку задержанного в Москве журналиста Meduza Ивана Голунова, которому подбросили наркотики. Позднее с Голунова сняли обвинения и отпустили его.

Как сообщила корреспонденту НГС один из организаторов митинга, журналистка «Тайги.Инфо» Маргарита Логинова, акцию решили провести несмотря на то, что Ивана освободили. 

Участники митинга рисуют плакаты

«Это, конечно, здорово, но отменять акцию неохота и неправильно, потому что по таким же статьям, обвинениям и сфабрикованным делам сидят много россиян. Поэтому это митинг против произвола силовиков и в защиту свободы СМИ и свободы слова», 

— сказала Логинова.

По наблюдениям нашего корреспондента, на митинг собралось около 250 человек

По наблюдениям корреспондента НГС на митинг пришло около 250 человек. Собравшиеся принесли с собой плакаты и флаги.

О проведении сегодняшнего митинга стало известно 10 июня. Мэрия запретила проводить его в Первомайском сквере, перенеся к зданию на улицы Орджоникидзе, 18. Организаторы ожидали, что на него придёт 200 человек.

Акцию решили провести несмотря на то, что Ивана Голунова освободили

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. в этот момент он шел на рабочую встречу с другим журналистом. По первичной версии ГУ МВД России, в квартире Ивана Голунова обнаружили наркотики. Сам корреспондент это отрицал.

В центре Новосибирска собрались люди равного возраста

8 июня в Новосибирске около «Глобуса» прошли одиночные акции в поддержку журналиста, которые продолжились и на следующий день.

Собравшиеся принесли флаги России

Кирилл Логинов на сцене перед собравшимися

Сначала как акцию анонсировали в поддержку задержанного в Москве журналиста Meduza Ивана Голунова. Когда его отпустили, митинг всё равно решили провести.

Как сообщили организаторы, теперь это митинг против произвола силовиков и в защиту свободы СМИ и свободы слова

За несколько дней до освобождения Ивана Голунова новосибирский блогер Тимур Ханов опросил 16 журналистов и общественников о том, что они думают по поводу его задержания. Все высказавшиеся поддержали Голунова. Некоторые собирались продолжать серии одиночных пикетов.

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КОММЕНТАРИИ (113)

Фифа
21 июн 2019 в 19:18

А для чего митинг-то устраивать, дело же уже закрыто, журналист на свободе, зачем зря воздух сотрясать-то?

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21 июн 2019 в 19:26

Мне нравится вечером сидеть на веранде, попивать коктели и кушать жаренного марала. Зачем протестовать, если жизнь удалась? Зачем протестовать, если можно весело и приятно проводит летние вечера. Нужно больше работать и зарабатывать деньги, а не устраивать сомнительные акции.

Голунов
21 июн 2019 в 19:21

Сам Голунов посмеялся над этими митингами и сказал, что лучше бы поехал шашлыки жарить с друзьями. Но оппозиция старается использовать любой повод, чтобы ухватить власть за бочок. Вот только есть проблема - реальный рейтинг оппозиции менее одного процента