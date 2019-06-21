Более 250 человек пришли на митинг против произвола силовиков и за свободу слова в центр города

Толпа готовится к митингу
Фото: Александр Ощепков / НГС
В Новосибирске начался митинг против произвола силовиков и в защиту свободы СМИ — ранее его анонсировали как акцию в поддержку задержанного в Москве журналиста Meduza Ивана Голунова, которому подбросили наркотики. Позднее с Голунова сняли обвинения и отпустили его.
Как сообщила корреспонденту НГС один из организаторов митинга, журналистка «Тайги.Инфо» Маргарита Логинова, акцию решили провести несмотря на то, что Ивана освободили.
«Это, конечно, здорово, но отменять акцию неохота и неправильно, потому что по таким же статьям, обвинениям и сфабрикованным делам сидят много россиян. Поэтому это митинг против произвола силовиков и в защиту свободы СМИ и свободы слова»,
— сказала Логинова.
По наблюдениям корреспондента НГС на митинг пришло около 250 человек. Собравшиеся принесли с собой плакаты и флаги.
О проведении сегодняшнего митинга стало известно 10 июня. Мэрия запретила проводить его в Первомайском сквере, перенеся к зданию на улицы Орджоникидзе, 18. Организаторы ожидали, что на него придёт 200 человек.
Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. в этот момент он шел на рабочую встречу с другим журналистом. По первичной версии ГУ МВД России, в квартире Ивана Голунова обнаружили наркотики. Сам корреспондент это отрицал.
8 июня в Новосибирске около «Глобуса» прошли одиночные акции в поддержку журналиста, которые продолжились и на следующий день.
За несколько дней до освобождения Ивана Голунова новосибирский блогер Тимур Ханов опросил 16 журналистов и общественников о том, что они думают по поводу его задержания. Все высказавшиеся поддержали Голунова. Некоторые собирались продолжать серии одиночных пикетов.