«Тойота» проехала на красный и сбила на Восходе 11-летнюю школьницу

Днём в пятницу, 21 июня, в Октябрьском районе Новосибирска водитель сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

«Возле дома по улице Восход, 3 <...> сбили девушку-школьницу, переходившую улицу на зелёный сигнал светофора. Жива, но без сознания. Через 20 минут приехали карета детской реанимации и сотрудники ДПС» — написал в редакцию читатель НГС.



В полиции уточнили, что инцидент произошёл в 16:05.

«Сегодня по адресу улица Восход, 3 на пешеходном переходе водитель 1996 года рождения, управляя "Тойотой Королла" сбил 11-летнюю девочку. Двигался он на запрещающий сигнал светофора. Девочка была госпитализирована бригадой скорой помощи. В настоящее время она находится в медицинском учреждении. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — уточнили в ведомстве.

