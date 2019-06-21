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Происшествия

«Тойота» проехала на красный и сбила на Восходе 11-летнюю школьницу

Девочку увезли с места ДТП на скорой помощи

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В полиции сообщили, что водитель ехал на красный свет

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Днём в пятницу, 21 июня, в Октябрьском районе Новосибирска водитель сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. 

«Возле дома по улице Восход, 3 <...> сбили девушку-школьницу, переходившую улицу на зелёный сигнал светофора. Жива, но без сознания. Через 20 минут приехали карета детской реанимации и сотрудники ДПС» — написал в редакцию читатель НГС.

В полиции уточнили, что инцидент произошёл в 16:05.

«Сегодня по адресу улица Восход, 3 на пешеходном переходе водитель 1996 года рождения, управляя "Тойотой Королла" сбил 11-летнюю девочку. Двигался он на запрещающий сигнал светофора. Девочка была госпитализирована бригадой скорой помощи. В настоящее время она находится в медицинском учреждении. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — уточнили в ведомстве.

В конце апреля «Ниссан» сбил школьницу напротив Дзержинского суда — водитель скрылся с места ДТП.

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КОММЕНТАРИИ (24)

с богаткова
21 июн 2019 в 18:37

Где была яжемать этой девочки? такие маленькие не должны одни переходить дорогу

...
21 июн 2019 в 18:39

восход - это адище. как на 13м ни еду, постоянно куча авто пытается в любую щёлку пролезть, как тараканы. а пешикам для перехода даётся секунд 20 от силы, потом 90 стоять. ужасное место стало.

св. субарист
21 июн 2019 в 19:15

Пешеходка не права, водитель завершал маневр и не мог остановиться.