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«Он храбрится, но ему тяжело»: избитый на парковке «чернобылец» попал в больницу

Его дочь рассказала о состоянии отца после нападения водителя «Газели»

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Как рассказала дочь пострадавшего пенсионера, сейчас он лежит в ЦКБ СО РАН с сотрясением мозга

Фото: коллаж Артемия Низовцева

Дочь военного пенсионера, пострадавшего в конфликте с водителем грузовика в новосибирском микрорайоне «Шлюз», рассказала о состоянии своего отца.

По словам Юлии Соколовой, сейчас её 60-летний отец лежит в травматологическом отделении Центральной клинической больницы СО РАН: у него ушиб грудной клетки, сотрясение мозга и сопутствующие головные боли.

«Он храбрится, <…> даже домой хотел уйти. Но <…> видно, что тяжело», — рассказала Юлия Соколова.

Конфликт между водителем грузовика и военным пенсионером случился в четверг, 20 июня, возле дома № 38 на улице Русской. Согласно заявлению пострадавшего, он сделал водителю грузовика замечание из-за неправильной парковки, сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Видео с избиением пенсионера попало на запись камеры видеонаблюдения.

vk.com / act54

Как пояснила дочь пострадавшего, в то время, когда случился инцидент, она была на дежурстве. О случившемся с её отцом Юлия узнала от соседей, которые оказали пострадавшему помощь, вызвали скорую и полицию.

По словам Юлии Соколовой, суть конфликта она не знает: её отец сильно ударился головой и только урывками помнит всё, что произошло с ним в период от начала ссоры до того момента, как он окончательно пришёл в себя после потери сознания. При этом Юлия уверена: её отец на водителя не нападал, он неконфликтный, спокойный и уравновешенный человек, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, в прошлом военный медик с опытом службы в горячих точках. Со службы он уволился в звании подполковника медицинской службы.

«Никогда <…> первый на рожон не лезет. <…> Как человек старой закалки, он может замечание сделать, что-то если ему не нравится, <…> но он никогда не навязывает своего мнения. <…> Да, он участник боевых действий в Афганистане, [но] он не бешеный. <…> В драку первым точно не полезет, он в принципе всегда, всю жизнь, и нас учил, что нужно конфликты решать мирным путём, путём общения, какого-то договора», — рассказала Юлия Соколова.

Она добавила, что теперь разыскивает водителя грузовика, так как хочет добиться для него наказания или «хотя бы посмотреть человеку в глаза и спросить, зачем он это сделал».

«Я не верю, что, допустим, отец его матом крыл, в это я не верю. Потому что я что ни разу за [свои] 30 лет, в каком бы отец состоянии ни был, [не слышала,] чтобы он на кого-то матом говорил. Ни разу такого не было», — поделилась Юлия Соколова.

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КОММЕНТАРИИ (78)

Даааа
21 июн 2019 в 19:14

Видео вызывает много вопросов. 60 летний ветеран на нем сам первый нападает на водителя газели,который никому не мешал, на газоне не стоял, видно что парень хочет избежать конфликта, да же пытается уехать, но что там этот ветеран наговорил непонятно, а оскорбить и задеть можно очень сильно (скажем по родителям пройтись, которые погибли). То что он получил, с точки зрения он пострадавший, и водителя газели накажут, но с человеческой точки зрения тут нужно разобраться, не все так однозначно.

Душитель
21 июн 2019 в 19:17

Тут оба виноваты. Пенсионер РАЗ за РАЗОМ напрашивался. Зачем он кидал в него грязью, зачем кидался на водителя? Чего он добивался? И водитель оказался парнем не из робкого десятка, поэтому под конец уже вышел из себя от такой глупости пенсионера.

Не знаю, пенсионер повел себя очень неадекватно. И водитель повел себя неадекватно в ответ...

Qwerty
21 июн 2019 в 19:25

В окно пенсионер что то кинул потому и получил. А потом еще и в лицо грязь кинул за что получил контрольный. До этого его просто толкали. На видео все ясно и понятно. Зачем защищать пенсионера? Возраст? Ну так бы и вел бы тогда он себя как подобает в его возрасте и проблем бы не было.