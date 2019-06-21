«Он храбрится, но ему тяжело»: избитый на парковке «чернобылец» попал в больницу

Как рассказала дочь пострадавшего пенсионера, сейчас он лежит в ЦКБ СО РАН с сотрясением мозга

Дочь военного пенсионера, пострадавшего в конфликте с водителем грузовика в новосибирском микрорайоне «Шлюз», рассказала о состоянии своего отца.

По словам Юлии Соколовой, сейчас её 60-летний отец лежит в травматологическом отделении Центральной клинической больницы СО РАН: у него ушиб грудной клетки, сотрясение мозга и сопутствующие головные боли.

«Он храбрится, <…> даже домой хотел уйти. Но <…> видно, что тяжело», — рассказала Юлия Соколова.

Конфликт между водителем грузовика и военным пенсионером случился в четверг, 20 июня, возле дома № 38 на улице Русской. Согласно заявлению пострадавшего, он сделал водителю грузовика замечание из-за неправильной парковки, сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



Видео с избиением пенсионера попало на запись камеры видеонаблюдения.



vk.com / act54

Как пояснила дочь пострадавшего, в то время, когда случился инцидент, она была на дежурстве. О случившемся с её отцом Юлия узнала от соседей, которые оказали пострадавшему помощь, вызвали скорую и полицию.

По словам Юлии Соколовой, суть конфликта она не знает: её отец сильно ударился головой и только урывками помнит всё, что произошло с ним в период от начала ссоры до того момента, как он окончательно пришёл в себя после потери сознания. При этом Юлия уверена: её отец на водителя не нападал, он неконфликтный, спокойный и уравновешенный человек, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, в прошлом военный медик с опытом службы в горячих точках. Со службы он уволился в звании подполковника медицинской службы.

«Никогда <…> первый на рожон не лезет. <…> Как человек старой закалки, он может замечание сделать, что-то если ему не нравится, <…> но он никогда не навязывает своего мнения. <…> Да, он участник боевых действий в Афганистане, [но] он не бешеный. <…> В драку первым точно не полезет, он в принципе всегда, всю жизнь, и нас учил, что нужно конфликты решать мирным путём, путём общения, какого-то договора», — рассказала Юлия Соколова.

