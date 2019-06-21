«Он храбрится, но ему тяжело»: избитый на парковке «чернобылец» попал в больницу

Как рассказала дочь пострадавшего пенсионера, сейчас он лежит в ЦКБ СО РАН с сотрясением мозга
Фото: коллаж Артемия Низовцева
Дочь военного пенсионера, пострадавшего в конфликте с водителем грузовика в новосибирском микрорайоне «Шлюз», рассказала о состоянии своего отца.
По словам Юлии Соколовой, сейчас её 60-летний отец лежит в травматологическом отделении Центральной клинической больницы СО РАН: у него ушиб грудной клетки, сотрясение мозга и сопутствующие головные боли.
«Он храбрится, <…> даже домой хотел уйти. Но <…> видно, что тяжело», — рассказала Юлия Соколова.
Конфликт между водителем грузовика и военным пенсионером случился в четверг, 20 июня, возле дома
Видео с избиением пенсионера попало на запись камеры видеонаблюдения.
vk.com / act54
Как пояснила дочь пострадавшего, в то время, когда случился инцидент, она была на дежурстве. О случившемся с её отцом Юлия узнала от соседей, которые оказали пострадавшему помощь, вызвали скорую и полицию.
По словам Юлии Соколовой, суть конфликта она не знает: её отец сильно ударился головой и только урывками помнит всё, что произошло с ним в период от начала ссоры до того момента, как он окончательно пришёл в себя после потери сознания. При этом Юлия уверена: её отец на водителя не нападал, он неконфликтный, спокойный и уравновешенный человек, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, в прошлом военный медик с опытом службы в горячих точках. Со службы он уволился в звании подполковника медицинской службы.
«Никогда <…> первый на рожон не лезет. <…> Как человек старой закалки, он может замечание сделать, что-то если ему не нравится, <…> но он никогда не навязывает своего мнения. <…> Да, он участник боевых действий в Афганистане, [но] он не бешеный. <…> В драку первым точно не полезет, он в принципе всегда, всю жизнь, и нас учил, что нужно конфликты решать мирным путём, путём общения, какого-то договора», — рассказала Юлия Соколова.
Она добавила, что теперь разыскивает водителя грузовика, так как хочет добиться для него наказания или «хотя бы посмотреть человеку в глаза и спросить, зачем он это сделал».
«Я не верю, что, допустим, отец его матом крыл, в это я не верю. Потому что я что ни разу за [свои] 30 лет, в каком бы отец состоянии ни был, [не слышала,] чтобы он на кого-то матом говорил. Ни разу такого не было», — поделилась Юлия Соколова.