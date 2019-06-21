Минздрав заставил клинику Мешалкина поднять зарплату заместителям директора и главбуху

Новое руководство клиники Мешалкина заверило, что устраняет все нарушения, которые заметил Минздрав РФ

Минздрав РФ опубликовал отчёт о проверке в новосибирской клинике Мешалкина, которую проводили этой весной, когда ей ещё руководил прежний директор Александр Караськов. Минздрав России решил провести плановую проверку «отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год» в новосибирской клинике Мешалкина, сообщается на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru. Результаты опубликованы 20 июня.

Во время проверки Министерство здравоохранения нашло нарушения законодательства в сфере закупок товаров и услуг и с бюджетной отчётностью.

Также ведомство обнаружило, что клиника недоплатила оклады руководителям — заместителям директора и главному бухгалтеру — на общую сумму около 800 тысяч рублей. По данным Минздрава, и нарушения с выплатами окладов медицинским работникам в клинике «носит системный характер» — причем не только руководству, но и рядовому персоналу. Ведомство потребовало устранить нарушения.

«Центр ведёт работу по устранению замечаний контролирующего органа. Нарушения в сфере соблюдения антикоррупционного законодательства новой дирекцией уже ликвидированы», — прокомментировали НГС результаты проверки в пресс-службе клиники Мешалкина. О нарушениях с закупками в клинике Мешалкина впервые рассказало Новосибирское Управление ФАС России. Более того, как сообщала антимонопольная служба, в основу некоторых уголовных разбирательств, связанных с клиникой Мешалкина, легли материалы ФАС.

«Антиконкурентное соглашение реализовывалось в период 2016–2017 годов, в ходе которого участники картеля заранее определяли и согласовывали между собой победителя торгов и предел снижения цены контракта. Реализация соглашения привела к поддержанию цены на 437 открытых аукционах <…>, а сумма заключенных договоров превысила 500 миллионов рублей», — сообщали в ФАС.

