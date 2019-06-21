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Здоровье

Минздрав заставил клинику Мешалкина поднять зарплату заместителям директора и главбуху

Проверка клиники выяснила, что на них экономили — как и на зарплате обычных врачей

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Новое руководство клиники Мешалкина заверило, что устраняет все нарушения, которые заметил Минздрав РФ

Фото: Вера Сальницкая

Минздрав РФ опубликовал отчёт о проверке в новосибирской клинике Мешалкина, которую проводили этой весной, когда ей ещё руководил прежний директор Александр Караськов. 

Минздрав России решил провести плановую проверку «отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год» в новосибирской клинике Мешалкина, сообщается на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru. Результаты опубликованы 20 июня.

Во время проверки Министерство здравоохранения нашло нарушения законодательства в сфере закупок товаров и услуг и с бюджетной отчётностью. 

Также ведомство обнаружило, что клиника недоплатила оклады руководителям — заместителям директора и главному бухгалтеру — на общую сумму около 800 тысяч рублей. 

По данным Минздрава, и нарушения с выплатами окладов медицинским работникам в клинике «носит системный характер» — причем не только руководству, но и рядовому персоналу.

Ведомство потребовало устранить нарушения.

«Центр ведёт работу по устранению замечаний контролирующего органа. Нарушения в сфере соблюдения антикоррупционного законодательства новой дирекцией уже ликвидированы», — прокомментировали НГС результаты проверки в пресс-службе клиники Мешалкина.

О нарушениях с закупками в клинике Мешалкина впервые рассказало Новосибирское Управление ФАС России. Более того, как сообщала антимонопольная служба, в основу некоторых уголовных разбирательств, связанных с клиникой Мешалкина, легли материалы ФАС.

«Антиконкурентное соглашение реализовывалось в период 2016–2017 годов, в ходе которого участники картеля заранее определяли и согласовывали между собой победителя торгов и предел снижения цены контракта. Реализация соглашения привела к поддержанию цены на 437 открытых аукционах <…>, а сумма заключенных договоров превысила 500 миллионов рублей», — сообщали в ФАС.

Бывший директор клиники Мешалкина Александр Караськов, которого в июне суд решил отправить в СИЗО, утверждал, что он и сам проводил мониторинг цен, по которым клиника покупала расходные медицинские материалы, а результаты проверок доводил до всех контролирующих органов. Также экс-глава клиники заявил, что новое руководство «активно меняет руководящий состав и фактически разрушает систему обеспечения центра расходными материалами»

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КОММЕНТАРИИ (3)

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21 июн 2019 в 18:19

Меня никто не может заставить повысить зарплаты своим подчиненным. Потому что я владелец ЧОПа

21 июн 2019 в 18:26

Ну вот, средняя зарплата по региону снова повысится. К чьим-то 10 тысячам прибавят чьи-то 100 и поделят пополам. Ура, товарищи!

Точняк
21 июн 2019 в 18:20

Работаю в ЧОПе дворником, зарплата 12000 устраивает.