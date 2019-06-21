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Город

Плюс 2 километра видов на Обь: городские власти решили продлить набережную

В разработку взяли участок берега Оби от гостиницы River Park до «Европейского Берега»

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Набережную планируют довести от Октябрьского до Бугринского моста, но такой широкой, как в парке, она не будет

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирске начали разрабатывать концепцию продления набережной примерно на 2 км — от гостиницы River Park до микрорайона «Европейский Берег». Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

Как уточнили в мэрии, первые проработки эксперты уже оценили в конце апреля на закрытом заседании президиума архитектурно-градостроительного совета, они были приняты в основу проекта.

Член совета архитектор Игорь Поповский подтвердил корреспонденту НГС начало работы над концепцией. По его словам, её презентовали на предварительном заседании рабочей группы, в следующий раз рассмотрят, вероятно, только в сентябре, на совместном заседании художественного совета и общественного совета по культуре.

Архитектор подчеркнул, что концепция разрабатывается по инициативе и в сотрудничестве с застройщиками, которые сегодня формируют застройку правого берега Оби: в их числе, например, компании «Гранит», группа «Мета», «Береговое» и «Сибакадемстрой».

«Это дело в начале работы, и сказать о том, что сейчас взрывным образом это начнёт строиться, [нельзя], это не так, — добавил Игорь Поповский. — Конечно, набережная не будет такой, как набережная около моста, она будет другого характера, потому что сооружение это дорогое. Но она будет вполне нормальная для того, чтобы там совершать прогулки, смотреть на реку».

Концепция также должна внести коррективы в уже принятые проекты планировок, предусмотреть пешеходные проходы и проходы коммуникаций, уточнить границы земельных участков и зонирование.

На этой неделе мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство 170 метров набережной за гостиницей River Park. Как уточнили в пресс-центре мэрии, проектом предусмотрено строительство подпорной стены, тротуаров с покрытием из брусчатки, внутренних асфальтированных дорог и озеленение.

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КОММЕНТАРИИ (15)

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21 июн 2019 в 17:21

Отличная идея.

Электорат
21 июн 2019 в 17:31

Чем ближе выборы мэра, тем слаще обещания!
Помнится перед крайними выборами были обещания и прожекты по улучшению города, а воз и ныне там. Про эту набережную еще лет 10 назад все обещали сделать. Зачем она там нужна? Где метро? - нет денег, тогда трамвай вынесете за бордюр от дороги чтоб без пробок можно было ездить по городу и зимой чтоб не буксовали водятлы и не тормозили его движение.
Где развязка по ул Зыряновской на Ипподромку?

лена путина
21 июн 2019 в 17:28

жаль, что до заельцовского парка не дойдет" набережная)