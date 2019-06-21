Плюс 2 километра видов на Обь: городские власти решили продлить набережную

В Новосибирске начали разрабатывать концепцию продления набережной примерно на 2 км — от гостиницы River Park до микрорайона «Европейский Берег». Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии.



Как уточнили в мэрии, первые проработки эксперты уже оценили в конце апреля на закрытом заседании президиума архитектурно-градостроительного совета, они были приняты в основу проекта.



Член совета архитектор Игорь Поповский подтвердил корреспонденту НГС начало работы над концепцией. По его словам, её презентовали на предварительном заседании рабочей группы, в следующий раз рассмотрят, вероятно, только в сентябре, на совместном заседании художественного совета и общественного совета по культуре.

