Около гимнастического центра Евгения Подгорного вырубили деревья

По данным публичной кадастровой карты участок, на котором производятся работы, стоит более 100 миллионов рублей
Фото: читательница НГС
В Заельцовском районе Новосибирска вырубают лес напротив Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.
«В районе улицы Лебедевского, 3 массовая вырубка леса. Для жителей близлежащих домов это был "минизаельцовский" парк. Сосны росли вековые! Гуляли все, зимой на лыжах катались», — рассказала читательница НГС.
В Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного корреспонденту НГС подтвердили, что деревья здесь начали убирать ещё с майских праздников.
«Тут уже такая залысина, просто кусок леса вырублен. Табличек вообще никаких нет. Тут машины регулярно ездят, самосвалы — что-то привозят, увозят. Уже дорогу проложили. Там полным ходом какая-то деятельность идёт», — рассказали в центре, подчеркнув, что не имеют отношения к вырубке.
Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска. Ответ на момент публикации получить не удалось.
В конце марта возле дома по улице Кошурникова, 31 вырубили деревья — тогда из объявления на фасаде дома стало известно, что муниципалитет будет реконструировать сквер. Но в конце мая на участке начали обустраивать парковку.