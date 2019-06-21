21 июня пятница
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 63.39
eur 71.55
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 63.39
eur 71.55
Город

Около гимнастического центра Евгения Подгорного вырубили деревья

Местные жители называют это место своим маленьким Заельцовским бором

Поделиться

1 399
22 Обсудить

Все новости

Все новости

По данным публичной кадастровой карты участок, на котором производятся работы, стоит более 100 миллионов рублей

Фото: читательница НГС

В Заельцовском районе Новосибирска вырубают лес напротив Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.

«В районе улицы Лебедевского, 3 массовая вырубка леса. Для жителей близлежащих домов это был "минизаельцовский" парк. Сосны росли вековые! Гуляли все, зимой на лыжах катались», — рассказала читательница НГС.

В Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного корреспонденту НГС подтвердили, что деревья здесь начали убирать ещё с майских праздников. 

«Тут уже такая залысина, просто кусок леса вырублен. Табличек вообще никаких нет. Тут машины регулярно ездят, самосвалы — что-то привозят, увозят. Уже дорогу проложили. Там полным ходом какая-то деятельность идёт», — рассказали в центре, подчеркнув, что не имеют отношения к вырубке. 

К месту вырубки проложили грунтовую дорогу

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска. Ответ на момент публикации получить не удалось.

В конце марта возле дома по улице Кошурникова, 31 вырубили деревья — тогда из объявления на фасаде дома стало известно, что муниципалитет будет реконструировать сквер. Но в конце мая на участке начали обустраивать парковку.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

вырубка леса

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (22)

21 июн 2019 в 19:32

Традиция у нас такая в Новосибирске....,скверы вырубать под парковки и офисы...,а лес под торговые центры...,ну или под дома-"свечки". Странно всё это..город-миллионник в Сибири и без лесных насаждений...,как в пустыне живём. А власти и рады стараться...,т.е.мэрия...

Фото пользователя
21 июн 2019 в 19:27

В городе нужны парковки. А деревья в лесу должны быть. Езжайте и обнимайте свои деревья там, в лесу.

Динозавр
21 июн 2019 в 19:47

Ничего нового, опять деревья вырубают. Когда уже городские чинуши поймут, что из-за них мы попросту задыхаемся в Новосибирске