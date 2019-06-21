Около гимнастического центра Евгения Подгорного вырубили деревья

В Заельцовском районе Новосибирска вырубают лес напротив Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.

«В районе улицы Лебедевского, 3 массовая вырубка леса. Для жителей близлежащих домов это был "минизаельцовский" парк. Сосны росли вековые! Гуляли все, зимой на лыжах катались», — рассказала читательница НГС.

В Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного корреспонденту НГС подтвердили, что деревья здесь начали убирать ещё с майских праздников.

«Тут уже такая залысина, просто кусок леса вырублен. Табличек вообще никаких нет. Тут машины регулярно ездят, самосвалы — что-то привозят, увозят. Уже дорогу проложили. Там полным ходом какая-то деятельность идёт», — рассказали в центре, подчеркнув, что не имеют отношения к вырубке.