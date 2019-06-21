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Город

В центре Новосибирска отреставрируют особняк, в котором держали пленных революционеров

В доме на Щетинкина частично заменят обшивку и кровлю

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На восстановление арестного дома на Щетинкина планируют потратить почти миллион рублей

Фото: google.com / maps

Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области заказал работы по восстановлению памятника архитектуры в центре Новосибирска — на столетний деревянный дом на улице Щетинкина, 62 потратят почти миллион рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок сегодня, 21 июня. Согласно документам, в ремонтные работы войдёт ремонт штукатурки, смена деревянной обшивки второго этажа, замена кровли пристройки, а также утепление труб, замена водостока и другие работы. 

Как уточняется в описании объекта закупки, двухэтажный дом был построен в 1915 году, а памятником его признали из-за трагичной истории, связанной с событиями 1918 года.

«В 1918 году во время контрреволюционного бело-чешского мятежа в здании арестного дома находились в заключении члены президиума Новониколаевского Совета рабочих и солдатских депутатов А.И. Петухов, Ф.И. Горбань, Ф.П. Серебренников, А.И.Шмурыгин и Д.М. Полковников. 

В ночь на 4 июня <...> [они] были убиты при переводе на гауптвахту, в логу, по дороге к Военному городку», — говорится в документе.

В апреле 2019 года появилась информация, что власти области намерены отремонтировать в 2019 году несколько памятников архитектуры — в основном реставрационные работы коснутся памятников в центре города. Дома на улице Щетинкина в списке реставрационных работ не было.

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КОММЕНТАРИИ (11)

Вовчик1955
21 июн 2019 в 16:49

Нам, новосибирцам, это не интересно. Снести этот барак

с богаткова
21 июн 2019 в 16:46

Мой особняк в Плотниково гораздо лучше выглядит

Фото пользователя
21 июн 2019 в 16:43

Я тоже заказывал реставрацию своего особняка в Плотниково