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Криминал

Заключённый ранил заточкой в живот сотрудника колонии под Новосибирском

Пострадавшему помогают врачи, а следователи возбудили уголовное дело

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Происшествие случилось в ИК-14 в Тогучине

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника исправительной колонии после того, как осуждённый ранил его в живот.

Инцидент произошел в четверг, 20 июня, в исправительной колонии № 14 в Тогучине, сообщил сегодня сайт gulaganebudet.ru.

«Во время проведения утренней проверки осужденный К., отбывающий наказание за особо тяжкое преступление, нанёс заточенной пластиной удар в область живота сотруднику учреждения», — говорится в сообщении сайта.

В следственном управлении СК России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о произошедшем. 

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса Российской Федерации (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). <...> Потерпевший в настоящее время находится под наблюдением медицинских работников», — рассказали в следственном управлении.

Подтвердили информацию об инциденте и в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

«Да, действительно, такой инцидент имеет место быть. В данный момент проводится служебная проверка», — сообщила начальник пресс-службы Юлия Перемитина, но подробно ситуацию пока не прокомментировала.

Два года назад ещё одна конфликтная ситуация случилось в исправительной колонии № 13 в Убинском районе: сотрудница колонии набросилась на священника с самурайским мечом.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Точняк
21 июн 2019 в 17:28

Заключенному надо прописать лещека

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21 июн 2019 в 17:28

Когда я служил были такие ситуации, даже на меня пытались напасть, но я отражал все нападения используя приемы рукопашного боя

с богаткова
21 июн 2019 в 17:32

Зеку сроку добавят и остальным достанется. Служил на зоне , сейчас на пенсии по выслуге лет, поэтому знаю о чем говорю.