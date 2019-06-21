Заключённый ранил заточкой в живот сотрудника колонии под Новосибирском

Происшествие случилось в ИК-14 в Тогучине
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника исправительной колонии после того, как осуждённый ранил его в живот.
Инцидент произошел в четверг, 20 июня, в исправительной колонии
«Во время проведения утренней проверки осужденный К., отбывающий наказание за особо тяжкое преступление, нанёс заточенной пластиной удар в область живота сотруднику учреждения», — говорится в сообщении сайта.
В следственном управлении СК России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о произошедшем.
«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса Российской Федерации (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). <...> Потерпевший в настоящее время находится под наблюдением медицинских работников», — рассказали в следственном управлении.
Подтвердили информацию об инциденте и в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.
«Да, действительно, такой инцидент имеет место быть. В данный момент проводится служебная проверка», — сообщила начальник пресс-службы Юлия Перемитина, но подробно ситуацию пока не прокомментировала.
Два года назад ещё одна конфликтная ситуация случилось в исправительной колонии