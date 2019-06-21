Заключённый ранил заточкой в живот сотрудника колонии под Новосибирском

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника исправительной колонии после того, как осуждённый ранил его в живот.

Инцидент произошел в четверг, 20 июня, в исправительной колонии № 14 в Тогучине, сообщил сегодня сайт gulaganebudet.ru.

«Во время проведения утренней проверки осужденный К., отбывающий наказание за особо тяжкое преступление, нанёс заточенной пластиной удар в область живота сотруднику учреждения», — говорится в сообщении сайта.