Суд посадил похитителя Елены Рухляды в СИЗО

Елену Рухляду спустя сутки после похищения нашли живой в лесу
Фото: управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска
Сегодня, 21 июня, Заельцовский районный суд Новосибирска принял решение отправить бывшего мужа Елены Рухляды в СИЗО.
Ярослава Фролова подозревают в похищении спортсменки. Женщина пропала 18 июня, но поздно вечером её нашли живой.
«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сообщили корреспонденту НГС в Заельцовском районном суде.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по двум статьям после исчезновения новосибирской бегуньи.