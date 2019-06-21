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Криминал
Похищение Елены Рухляды

Суд посадил похитителя Елены Рухляды в СИЗО

Бывший муж спортсменки Ярослав Фролов проведёт под стражей два месяца

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Елену Рухляду спустя сутки после похищения нашли живой в лесу 

Фото: управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска

Сегодня, 21 июня, Заельцовский районный суд Новосибирска принял решение отправить бывшего мужа Елены Рухляды в СИЗО. 

Ярослава Фролова подозревают в похищении спортсменки. Женщина пропала 18 июня, но поздно вечером её нашли живой

«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сообщили корреспонденту НГС в Заельцовском районном суде.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по двум статьям после исчезновения новосибирской бегуньи.

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КОММЕНТАРИИ (26)

Упоротый Лис
21 июн 2019 в 15:22

Отсидит, выйдет и доделает дело.
Лена, походу пора тебе уезжать и менять фамилию.
Дабы потом нам не читать более печальных новостей.

Фото пользователя
21 июн 2019 в 15:21

Да простит. "Ради детей"

Слава
21 июн 2019 в 15:41

Что на завтрак кушает Елена Рухляда нам тоже будут докладывать?