Рабочие оставили груду камней на месте тротуара на площади Маркса

Сегодня, 21 июня, на площади Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска рабочие начали убирать тротуарную плитку рядом с торговым центром «Гранит». Проход от станции метро «Площадь Маркса» в сторону остановки «Магазин Кристалл» частично огородили.

«[Это] запланированные работы. Мы полностью меняем плитку, которая вышла из строя, то есть она стала разрушаться. <...> Чтобы ваши читатели не падали, не разбивали носы и не говорили, что здесь невозможно ходить. Всё огорожено, проход есть достаточный», — рассказали корреспонденту НГС в администрации ТЦ «Гранит».