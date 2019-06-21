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Город

Рабочие оставили груду камней на месте тротуара на площади Маркса

Вместо опасной старой плитки тут уложат новую

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Старая плитка стала опасной для прохожих, поэтому в торговом центре решили её заменить

Фото: Анна Богданова / НГС

Сегодня, 21 июня, на площади Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска рабочие начали убирать тротуарную плитку рядом с торговым центром «Гранит». Проход от станции метро «Площадь Маркса» в сторону остановки «Магазин Кристалл» частично огородили. 

«[Это] запланированные работы. Мы полностью меняем плитку, которая вышла из строя, то есть она стала разрушаться. <...> Чтобы ваши читатели не падали, не разбивали носы и не говорили, что здесь невозможно ходить. Всё огорожено, проход есть достаточный», — рассказали корреспонденту НГС в администрации ТЦ «Гранит».

Новую плитку должны уложить к концу следующей недели.

На этой неделе к микрорайону-долгострою «Закаменский» в Октябрьском районе протянули пешеходную дорожку, по которой жильцы уже заселённых домов могут дойти до улицы Фрунзе. Люди мечтали об этом несколько лет — в сырую погоду высотки были окружены грязью.

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КОММЕНТАРИИ (5)

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21 июн 2019 в 16:29

И этот гранит уже пора разобрать и не нужно строить новый! Там бы вписывался сквер и фонтан

с богаткова
21 июн 2019 в 16:22

У нас в Плотниково и на Богаткова уже давно хорошая, современная и новая плитка уложена. Лично отдавал распоряжение.

Чыр Нищебродович Помойкин
21 июн 2019 в 16:42

На фоте не плитка, а искуствиный маставой каминь. Каму-та на дачке дарошки замастить пайдёт. Вот каму?