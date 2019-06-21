Рабочие оставили груду камней на месте тротуара на площади Маркса

Старая плитка стала опасной для прохожих, поэтому в торговом центре решили её заменить
Фото: Анна Богданова / НГС
Сегодня, 21 июня, на площади Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска рабочие начали убирать тротуарную плитку рядом с торговым центром «Гранит». Проход от станции метро «Площадь Маркса» в сторону остановки «Магазин Кристалл» частично огородили.
«[Это] запланированные работы. Мы полностью меняем плитку, которая вышла из строя, то есть она стала разрушаться. <...> Чтобы ваши читатели не падали, не разбивали носы и не говорили, что здесь невозможно ходить. Всё огорожено, проход есть достаточный», — рассказали корреспонденту НГС в администрации ТЦ «Гранит».
Новую плитку должны уложить к концу следующей недели.
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