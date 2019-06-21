Павильон на «Речном вокзале» снесут ради парковки

В здании работают пара кафе, точки быстрого питания, магазины и офисы
Фото: Никита Артемьев / 2gis.ru
Мэрия Новосибирска решила изъять участок со зданием на улице Большевистской, 12 для нужд города. Постановление об этом опубликовали вечером 20 июня на муниципальном портале.
В документе указано, что участок необходим для планируемого обустройства автомобильной дороги и размещения парковки.
Площадь территории — 2754 кв. м, на нём расположено здание площадью 853 кв. м. В нём, по информации 2ГИС, в цокольном и на первом этажах работают 12 компаний, в частности, «Вилка-Ложка» и кафе «Хан Буз», а также магазины, пункт проката, офисы и букмекерская контора.
Здание и участок планируют выкупить по рыночной стоимости, срок выкупа в документе не указан — корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой это уточнить. По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость здания составляет 20,24 миллиона рублей. Стоимость участка — 2,84 миллиона рублей, формально он предназначен для строительства диспетчерского пункта с площадкой отстоя для транспорта.
В прошлом году мэрия Новосибирска потребовала снести пристройку к зданию: власти сочли её незаконной.