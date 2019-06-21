21 июня пятница
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 5/10
usd 63.39
eur 71.55
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +24°С
Пробки 5/10
usd 63.39
eur 71.55
Недвижимость

Павильон на «Речном вокзале» снесут ради парковки

Ранее мэрия через суд требовала снести пристройку к зданию

Поделиться

1 168
27 Обсудить

Все новости

Все новости

В здании работают пара кафе, точки быстрого питания, магазины и офисы

Фото: Никита Артемьев / 2gis.ru

Мэрия Новосибирска решила изъять участок со зданием на улице Большевистской, 12 для нужд города. Постановление об этом опубликовали вечером 20 июня на муниципальном портале.

В документе указано, что участок необходим для планируемого обустройства автомобильной дороги и размещения парковки.

Площадь территории — 2754 кв. м, на нём расположено здание площадью 853 кв. м. В нём, по информации 2ГИС, в цокольном и на первом этажах работают 12 компаний, в частности, «Вилка-Ложка» и кафе «Хан Буз», а также магазины, пункт проката, офисы и букмекерская контора.

Здание и участок планируют выкупить по рыночной стоимости, срок выкупа в документе не указан — корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой это уточнить. По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость здания составляет 20,24 миллиона рублей. Стоимость участка — 2,84 миллиона рублей, формально он предназначен для строительства диспетчерского пункта с площадкой отстоя для транспорта.

В прошлом году мэрия Новосибирска потребовала снести пристройку к зданию: власти сочли её незаконной.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Михайловская набережнаяпарковки

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (27)

21 июн 2019 в 15:02

Давно пора!

21 июн 2019 в 15:01

Правильно! Этот шанхай давно пора снести.

21 июн 2019 в 15:01

Предлагаю, снести мэрию и построить там парковку. Для города всяко больше пользы будет.