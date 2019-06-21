Павильон на «Речном вокзале» снесут ради парковки

Мэрия Новосибирска решила изъять участок со зданием на улице Большевистской, 12 для нужд города. Постановление об этом опубликовали вечером 20 июня на муниципальном портале.



В документе указано, что участок необходим для планируемого обустройства автомобильной дороги и размещения парковки.



Площадь территории — 2754 кв. м, на нём расположено здание площадью 853 кв. м. В нём, по информации 2ГИС, в цокольном и на первом этажах работают 12 компаний, в частности, «Вилка-Ложка» и кафе «Хан Буз», а также магазины, пункт проката, офисы и букмекерская контора.

