В некрополе рядом с мэрией появятся камеры наблюдения

Сейчас разбитая вандалами могильная плита обмотана полиэтиленом
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Разрушенное вандалами надгробие в сквере Героев Революции в центре Новосибирска начнут ремонтировать уже в этом году, а в самом сквере появятся камеры видеонаблюдения.
«Конечно, мы восстановим, конечно, мы сделаем. Будет сделана в целом реконструкция сквера Героев Революции. И, наверное, эти работы по восстановлению этой плиты будут в рамках этих действий, этой программы. Будут установлены и камеры видеонаблюдения», — заявил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Как уточнил корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, работы будут выполнены в рамках депутатских наказов депутата-коммуниста Рената Сулейманова, который представляет в горсовете округ в Центральном районе города.
В сквере проведут реставрацию факела с прилегающими лестницами, стенками, оградкой, ограду сквера, проведут очистку бюстов, а также отремонтируют могилы в глубине сквера.
Подрядчика должны определить 20 июля. Работы должны будут выполнить за 60 дней.
Анатолий Локоть в свою очередь также отметил, что его потрясла история с вандализмом в сквере у стен мэрии города.
«Можно поставить сотни камер, можно наложить штрафы, можно всё, что угодно сделать, но если мы не поймём, что это наша страна, что это наша история, что к памятникам нужно относиться бережно — никакие меры не помогут. Первый вопрос должен быть — что привело. Это акт вандализма. Меня больше беспокоит нравственный уровень. Почему это стало вдруг возможно в Новосибирске», — сказал мэр.
Разбитое надгробие обнаружили утром в воскресенье. «Горзеленхоз» написал в полицию заявление, а в МВД возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».