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Город

В некрополе рядом с мэрией появятся камеры наблюдения

Восстановление сквера должны завершить до конца сентября

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Сейчас разбитая вандалами могильная плита обмотана полиэтиленом

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Разрушенное вандалами надгробие в сквере Героев Революции в центре Новосибирска начнут ремонтировать уже в этом году, а в самом сквере появятся камеры видеонаблюдения.

«Конечно, мы восстановим, конечно, мы сделаем. Будет сделана в целом реконструкция сквера Героев Революции. И, наверное, эти работы по восстановлению этой плиты будут в рамках этих действий, этой программы. Будут установлены и камеры видеонаблюдения», — заявил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

Как уточнил корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, работы будут выполнены в рамках депутатских наказов депутата-коммуниста Рената Сулейманова, который представляет в горсовете округ в Центральном районе города. 

В сквере проведут реставрацию факела с прилегающими лестницами, стенками, оградкой, ограду сквера, проведут очистку бюстов, а также отремонтируют могилы в глубине сквера. 

В сквере проведут реставрацию факела с прилегающими лестницами, стенками, оградкой, ограду сквера, проведут очистку бюстов, а также отремонтируют могилы в глубине сквера

Подрядчика должны определить 20 июля. Работы должны будут выполнить за 60 дней. 

Анатолий Локоть в свою очередь также отметил, что его потрясла история с вандализмом в сквере у стен мэрии города. 

«Можно поставить сотни камер, можно наложить штрафы, можно всё, что угодно сделать, но если мы не поймём, что это наша страна, что это наша история, что к памятникам нужно относиться бережно — никакие меры не помогут. Первый вопрос должен быть — что привело. Это акт вандализма. Меня больше беспокоит нравственный уровень. Почему это стало вдруг возможно в Новосибирске», — сказал мэр.

Разбитое надгробие обнаружили утром в воскресенье. «Горзеленхоз» написал в полицию заявление, а в МВД возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

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КОММЕНТАРИИ (23)

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21 июн 2019 в 15:50

Меня беспокоит нравственный уровень, в том числе и руководителей города, как в Новосибирске смогли поставить памятник к Сталину, человеку виновному в смертях и разрушенных судьбах миллионов.

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21 июн 2019 в 15:47

Некрополь нужно переносить в мэрию. Зря здание простаивает.

Глафира
21 июн 2019 в 15:59

Заголовок странный. Причём тут некрополь? Журналист эрудицией хватает?
Люди, а чем вам сквер не угодил? Это история страны, города. Экскурсии надо водить и рассказывать что было раньше. В любом случае нельзя над могила и глумиться, кто бы не был похоронен.
А чего наш музей города не реагирует? Им не интересно?