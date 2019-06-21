В некрополе рядом с мэрией появятся камеры наблюдения

Разрушенное вандалами надгробие в сквере Героев Революции в центре Новосибирска начнут ремонтировать уже в этом году, а в самом сквере появятся камеры видеонаблюдения.

«Конечно, мы восстановим, конечно, мы сделаем. Будет сделана в целом реконструкция сквера Героев Революции. И, наверное, эти работы по восстановлению этой плиты будут в рамках этих действий, этой программы. Будут установлены и камеры видеонаблюдения», — заявил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как уточнил корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, работы будут выполнены в рамках депутатских наказов депутата-коммуниста Рената Сулейманова, который представляет в горсовете округ в Центральном районе города.