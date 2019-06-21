Новосибирцы собрали на набережной Обского моря 134 мешка мусора

Убирать набережную водохранилища пришли 90 человек
Фото: Елена Султанова
Сегодня, 21 июня, почти 100 человек убрали набережную Новосибирского водохранилища. На ОбьГЭСе прошла ежегодная федеральная экологическая акция «оБЕРЕГАй» компании «РусГидро».
«Всего собрали 134 мешка мусора. Для вывоза заказали один КАМАЗ и небольшой грузовик», — рассказала корреспонденту НГС специалист по связям с общественностью «РусГидро» Елена Султанова.
После уборки участники вместе с художниками начали разукрашивать парапет. Сегодня вечером они должны закончить 150-метровую картину.
В начале июня новосибирские дайверы из клуба «ВремяНырять» очистили озеро Алфёрово от бытового мусора и старых рыболовных сетей — они собрали 20 килограммов. А в Новосибирске проходит флешмоб среди любителей собак. Хозяевам питомцев предложили убирать мусор на прогулках и выкладывать фото в соцсети под специальным хэштегом.