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Город

Новосибирцы собрали на набережной Обского моря 134 мешка мусора

Сегодня же на парапете набережной художники нарисуют 150-метровую картину

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Убирать набережную водохранилища пришли 90 человек

Фото: Елена Султанова

Сегодня, 21 июня, почти 100 человек убрали набережную Новосибирского водохранилища. На ОбьГЭСе прошла ежегодная федеральная экологическая акция «оБЕРЕГАй» компании «РусГидро».

«Всего собрали 134 мешка мусора. Для вывоза заказали один КАМАЗ и небольшой грузовик», — рассказала корреспонденту НГС специалист по связям с общественностью «РусГидро» Елена Султанова.

Сегодня вечером на парапете набережной должна появится картина реки

После уборки участники вместе с художниками начали разукрашивать парапет. Сегодня вечером они должны закончить 150-метровую картину. 

В начале июня новосибирские дайверы из клуба «ВремяНырять» очистили озеро Алфёрово от бытового мусора и старых рыболовных сетей — они собрали 20 килограммов. А в Новосибирске проходит флешмоб среди любителей собак. Хозяевам питомцев предложили убирать мусор на прогулках и выкладывать фото в соцсети под специальным хэштегом.

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КОММЕНТАРИИ (13)

21 июн 2019 в 14:55

А моя мама, являясь директором торгового центра, на прилегающей к нему территории никогда не пройдёт мимо мусора, хотя дворник есть. Брат, отдыхая у водоёмов не только сам убереёт свой мусор, но и других заставит, если увидит, что не убрали за собой. Мои дети будут нести фантик или упаковку до дома, если нет по пути урны. Берите пример и будет всем чистота и красота! Иногда реально двинуть хочется людям, выбрасывающим мусор из машины, отбрасывающим окурки куда придётся, а ещё больше хочется врезать тем, кто харкает-вот уж реально свинство....

еенот
21 июн 2019 в 14:44

а что навальные сделали ?
какую, акцию провели экологическую,
кому помогли с людей?

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21 июн 2019 в 14:38

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