Новосибирцы собрали на набережной Обского моря 134 мешка мусора

МИра 21 июн 2019 в 14:55

А моя мама, являясь директором торгового центра, на прилегающей к нему территории никогда не пройдёт мимо мусора, хотя дворник есть. Брат, отдыхая у водоёмов не только сам убереёт свой мусор, но и других заставит, если увидит, что не убрали за собой. Мои дети будут нести фантик или упаковку до дома, если нет по пути урны. Берите пример и будет всем чистота и красота! Иногда реально двинуть хочется людям, выбрасывающим мусор из машины, отбрасывающим окурки куда придётся, а ещё больше хочется врезать тем, кто харкает-вот уж реально свинство....