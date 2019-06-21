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Город

Улицу в Новосибирске назовут в честь последнего героя Советского Союза

Ветеран Александр Анцупов — единственный из ныне живущих в области героев СССР

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В этом году ему должно исполниться 95 лет

Фото: архив НГС

В Новосибирске появится улица, названная в честь последнего живущего в регионе героя Советского Союза Александра Анцупова — в этом году ему исполнится 95 лет.

Об этом сегодня сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

«[Он] участник Великой Отечественной войны, форсирования Днепра. Он живёт у нас и бывает в Коченёво <...>, и здесь в Заельцовском районе. <...> Недавно была инициатива ветеранов, которые предложили назвать одной из улиц, присвоить имя нашего сибиряка. 

Сегодня состоялась комиссия по переименованию и наименованиям, и принято решения назвать одну из улиц именем этого героя», — заявил Локоть.

Как сообщила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, название будет присвоено улице в Дзержинском районе Новосибирска, где будет построен новый микрорайон. 

Анцупов родился 7 июля 1924 года в селе Федосиха Коченёвского района Новосибирской области в семье крестьянина. Получил неполное среднее образование. Работал в родном селе в Верх-Карасукском совхозе, а в 1942 году устроился на завод в Новосибирске. В этом же году, в ноябре, был призван на фронт. Первый бой провёл на Орловско-Курской дуге. Получил три ранения. Первым переправился через реку Днепр на подручных средствах и повёл отделение в атаку. Участвовал в освобождении села Зарубенцы Черкасской области Украины. К 60-летию победы Анцупов составил районную книгу памяти, а в 2010 году принял участие в параде на Красной Площади в Москве.

В 2017 году в Новосибирске решили назвать улицу в честь погибшего во время взрыва пожарного. Прежде у улицы не было названия. А в 2010 году власти города присвоили нескольким улицам в Калининском районе имена участников военных действий в Чечне и Афганистане.

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КОММЕНТАРИИ (5)

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21 июн 2019 в 14:13

Слава СССР! Героям Слава!

Фото пользователя
21 июн 2019 в 14:17

Стоящее дело и хорошая новость! Слава этому бесстрашному человеку,герою!

21 июн 2019 в 14:09

Бывал в Федосихе. Дай Бог здоровья Александру Яковоевичу...