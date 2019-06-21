Улицу в Новосибирске назовут в честь последнего героя Советского Союза

В Новосибирске появится улица, названная в честь последнего живущего в регионе героя Советского Союза Александра Анцупова — в этом году ему исполнится 95 лет.

Об этом сегодня сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«[Он] участник Великой Отечественной войны, форсирования Днепра. Он живёт у нас и бывает в Коченёво <...>, и здесь в Заельцовском районе. <...> Недавно была инициатива ветеранов, которые предложили назвать одной из улиц, присвоить имя нашего сибиряка.

Сегодня состоялась комиссия по переименованию и наименованиям, и принято решения назвать одну из улиц именем этого героя», — заявил Локоть.