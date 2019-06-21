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Происшествия

Водитель грузовика избил пенсионера после замечания о неправильной парковке

В ситуации разбирается полиция

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Избитый мужчина написал заявление на водителя грузовика — теперь полицейским предстоит разобраться, как обстояла ситуация на самом деле

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Советском районе Новосибирска водитель грузовика избил пожилого мужчину после замечания о неправильной парковке.

Инцидент произошёл в четверг, 20 июня, в микрорайоне «Шлюз».

«Вчера поступило в отдел полиции № 10 "Советский" заявление от мужчины 59 года рождения, который сообщил о том, что у него по улице Русской, 38 произошёл словесный конфликт с водителем грузового автомобиля, которому он сделал замечание о неправильной парковке. [Со слов заявителя,] в ходе словесной перепалки мужчина из автомобиля ударил ногой в голову <...> своего оппонента», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как именно было дело на самом деле, полицейским ещё предстоит выяснить.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, [этим] занимается участковый уполномоченный полиции. Также имеются [записи] камеры видеонаблюдения, которые также будут изучены сотрудниками полиции в рамках проверки. И, соответственно, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – сообщили в полиции, уточнив, что сейчас автор заявления находится в больнице.

Видео с места происшествия появилось в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

Также в этом паблике опубликовано обращение дочери избитого мужчины с просьбой помочь найти виновного — в посте пострадавший называется военным пенсионером, ветераном боевых действий и «чернобыльцем».

На этой неделе НГС рассказывал ещё об одном конфликте с побоями: вегетарианец набросился на бывшего одноклассника после ссоры из-за мяса.

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КОММЕНТАРИИ (17)

21 июн 2019 в 14:22

на видео все говорит об обратной ситуации:
1)Нарушение парковки не было, газель ни кому не мешала
2)Пенсионер напал на водителя
3)Водитель несколько раз пытался погасить конфликт, но пенсионер продолжал нападать

21 июн 2019 в 14:22

Вот это св...чь....Наказать таким же способом его папашу - в голову.

Вадим
21 июн 2019 в 14:24

Водитель газели - типичная мразь. Бить стариков, добивать может только мразь.