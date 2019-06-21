Водитель грузовика избил пенсионера после замечания о неправильной парковке

Избитый мужчина написал заявление на водителя грузовика — теперь полицейским предстоит разобраться, как обстояла ситуация на самом деле
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Советском районе Новосибирска водитель грузовика избил пожилого мужчину после замечания о неправильной парковке.
Инцидент произошёл в четверг, 20 июня, в микрорайоне «Шлюз».
«Вчера поступило в отдел полиции
Как именно было дело на самом деле, полицейским ещё предстоит выяснить.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, [этим] занимается участковый уполномоченный полиции. Также имеются [записи] камеры видеонаблюдения, которые также будут изучены сотрудниками полиции в рамках проверки. И, соответственно, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – сообщили в полиции, уточнив, что сейчас автор заявления находится в больнице.
Видео с места происшествия появилось в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
Также в этом паблике опубликовано обращение дочери избитого мужчины с просьбой помочь найти виновного — в посте пострадавший называется военным пенсионером, ветераном боевых действий и «чернобыльцем».
На этой неделе НГС рассказывал ещё об одном конфликте с побоями: вегетарианец набросился на бывшего одноклассника после ссоры из-за мяса.