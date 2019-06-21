Водитель грузовика избил пенсионера после замечания о неправильной парковке

«Вчера поступило в отдел полиции № 10 "Советский" заявление от мужчины 59 года рождения, который сообщил о том, что у него по улице Русской, 38 произошёл словесный конфликт с водителем грузового автомобиля, которому он сделал замечание о неправильной парковке. [Со слов заявителя,] в ходе словесной перепалки мужчина из автомобиля ударил ногой в голову <...> своего оппонента», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В Советском районе Новосибирска водитель грузовика избил пожилого мужчину после замечания о неправильной парковке.

Как именно было дело на самом деле, полицейским ещё предстоит выяснить.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, [этим] занимается участковый уполномоченный полиции. Также имеются [записи] камеры видеонаблюдения, которые также будут изучены сотрудниками полиции в рамках проверки. И, соответственно, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – сообщили в полиции, уточнив, что сейчас автор заявления находится в больнице.

Видео с места происшествия появилось в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

Также в этом паблике опубликовано обращение дочери избитого мужчины с просьбой помочь найти виновного — в посте пострадавший называется военным пенсионером, ветераном боевых действий и «чернобыльцем».