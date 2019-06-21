Торговцы вывалили гору мусора на площади Калинина

Такую кучу мусора читатель НГС увидел на тротуаре сегодня утром
Фото: Иван Архипов
Новосибирец Иван Архипов сфотографировал гору коробок, поддонов и пакетов, сваленных недалеко от станции метро «Заельцовская».
«Каждое утро на площади Калинина вот такая растущая куча от торговцев фруктами с лотков, которые обитают поблизости», — сообщил читатель в редакцию НГС.
В переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте» Иван Архипов пояснил, что сделал фото сегодня в 7:40.
«Эта куча и вчера там была, но поменьше. Торговцы туда складывают мусор, и раз в несколько дней его, по-видимому, убирает кто-то. <…> Уборщиков или мусоровоза рядом не было», — пояснил очевидец.
Корреспондент направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, кто именно должен убирать оставленный торговцами мусор с площади Калинина и с какой периодичностью это делают.
На этой неделе в центре внимания также оказалась другая гора мусора в Заельцовском районе. Депутат городского совета Олег Шестаков отправил видеообращение на прямую линию с президентом — он попросил Путина повлиять на местных чиновников, которые не могут убрать стихийную свалку за школой