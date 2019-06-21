Торговцы вывалили гору мусора на площади Калинина

Новосибирец Иван Архипов сфотографировал гору коробок, поддонов и пакетов, сваленных недалеко от станции метро «Заельцовская».



«Каждое утро на площади Калинина вот такая растущая куча от торговцев фруктами с лотков, которые обитают поблизости», — сообщил читатель в редакцию НГС.



В переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте» Иван Архипов пояснил, что сделал фото сегодня в 7:40.



«Эта куча и вчера там была, но поменьше. Торговцы туда складывают мусор, и раз в несколько дней его, по-видимому, убирает кто-то. <…> Уборщиков или мусоровоза рядом не было», — пояснил очевидец.

