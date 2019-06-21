21 июня пятница
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 7/10
usd 63.39
eur 71.55
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 7/10
usd 63.39
eur 71.55
Город

Торговцы вывалили гору мусора на площади Калинина

На тротуаре оказались коробки и лотки, которые обычно используют уличные торговцы

Поделиться

3 720
66 Обсудить

Все новости

Все новости

Такую кучу мусора читатель НГС увидел на тротуаре сегодня утром 

Фото: Иван Архипов

Новосибирец Иван Архипов сфотографировал гору коробок, поддонов и пакетов, сваленных недалеко от станции метро «Заельцовская».

«Каждое утро на площади Калинина вот такая растущая куча от торговцев фруктами с лотков, которые обитают поблизости», — сообщил читатель в редакцию НГС.

В переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте» Иван Архипов пояснил, что сделал фото сегодня в 7:40.

«Эта куча и вчера там была, но поменьше. Торговцы туда складывают мусор, и раз в несколько дней его, по-видимому, убирает кто-то. <…> Уборщиков или мусоровоза рядом не было», — пояснил очевидец.

Корреспондент направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, кто именно должен убирать оставленный торговцами мусор с площади Калинина и с какой периодичностью это делают.

При этом поблизости не было ни уборщиков, ни мусоровоза

На этой неделе в центре внимания также оказалась другая гора мусора в Заельцовском районе. Депутат городского совета Олег Шестаков отправил видеообращение на прямую линию с президентом — он попросил Путина повлиять на местных чиновников, которые не могут убрать стихийную свалку за школой № 17.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

борьба с мусором

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (66)

Фото пользователя
21 июн 2019 в 16:04

Там торговля незаконная и соответственно мусор бесхозный. Предъявлять не кому. Гости Азии берега путают превращая город в аул. Иногда вижу как выгуливают стада баранов вдоль федеральных трасс. Похоже Миграционной службе пора достать суперметлу и вымести мусор за пределы границ России.

21 июн 2019 в 16:03

Когда уже мэрия будет следить за порядком в городе как положено?

Заноза
21 июн 2019 в 16:06

Не хватало площадь Калинина в помойку превратить! Городские власти, очнитесь уже или дальше своего центра ничего не интересует?