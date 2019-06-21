Школьник погиб после обрушения песчаного берега реки

Несчастный случай произошёл в деревне Ивановка Кыштовского района
Фото: Александр Ощепков / архив НГС
В Новосибирской области при обрушении песчаного берега погиб школьник — в обстоятельствах случившегося разбираются следователи.
«По данным следствия, 20 июня 2019 года в вечернее время 10-летний мальчик со своими сверстниками играли на берегу реки Тара, расположенной в деревне Ивановка Кыштовского района Новосибирской области. В ходе игры на малолетнего произошло обрушение песчаного берега, и его засыпало, в результате чего ребенок погиб», — сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что сейчас следователи проводят проверку по факту смерти ребёнка.
Это не первый с начала лета случай гибели детей на реках: на прошлой неделе в Ине утонули 8-летняя девочка и 13-летний мальчик.