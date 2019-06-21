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Происшествия

Школьник погиб после обрушения песчаного берега реки

В происшествии разбираются следователи

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Несчастный случай произошёл в деревне Ивановка Кыштовского района

Фото: Александр Ощепков / архив НГС

В Новосибирской области при обрушении песчаного берега погиб школьник — в обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

«По данным следствия, 20 июня 2019 года в вечернее время 10-летний мальчик со своими сверстниками играли на берегу реки Тара, расположенной в деревне Ивановка Кыштовского района Новосибирской области. В ходе игры на малолетнего произошло обрушение песчаного берега, и его засыпало, в результате чего ребенок погиб», — сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что сейчас следователи проводят проверку по факту смерти ребёнка.

Это не первый с начала лета случай гибели детей на реках: на прошлой неделе в Ине утонули 8-летняя девочка и  13-летний мальчик

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КОММЕНТАРИИ (19)

21 июн 2019 в 12:52

Жаль пацана. На самом деле, мальчишки гибли во все времена, просто раньше об этом меньше говорили.

с богаткова
21 июн 2019 в 12:45

школьник сам виноват, не надо лазеть где попало

мухаха
21 июн 2019 в 12:38

Обрушившийся грунт посадить лет на 5!