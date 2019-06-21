На месте мехового салона на Вокзальной магистрали откроется кафе с жаровнями на столах

Настольный гриль использовался, например, в уже закрытом корейском ресторане Silla
Фото: Стас Соколов / НГС
Владельцы корейской закусочной Chingu открывают на Вокзальной магистрали Новосибирска кафе с корейским барбекю. Раньше Chingu работала только на фуд-кортах торговых центров.
Заведение под двойным названием Chingu/Yoossi заняло часть помещения, которое освободилось после закрытия магазина кожи и меха Capitol. Кафе расположено на первом этаже, в окне уже появилось обозначение его формата BBQ.
Как рассказала корреспонденту НГС одна из создателей заведения Ирина Бя, наиболее ярким блюдом в новом проекте будет так называемое «корейское барбекю». Это стиль приготовления, когда жаровня помещается прямо на столе, — посетители могут сами готовить мясо, рыбу и овощи на гриле. Для того чтобы дым не мешал другим посетителям, над каждой жаровней предусмотрена индивидуальная вытяжка.
Кроме «корейского барбекю» в меню будут традиционные блюда из лапши и риса, а также японский раздел с комплексами блюд «бенто».
«BBQ порция на компанию из 3–4 человек будет стоить 600–800 [рублей], на бизнес-ланч в японском стиле — примерно 150–250», — говорит Ирина Бя.
Открыть новое заведение создатели планируют во второй половине следующей недели.
Первая точка Chingu на фуд-корте ТРЦ «Ройял парк» открылась в 2015 году. Потом проект превратился в сеть, открыв еще одно заведение в ТРЦ «Сан Сити» (сейчас оно закрыто. — Прим. ред.).
В целом, попытки приучить публику к корейской еде в Новосибирске предпринимаются давно. Первые рестораны такого рода появились в городе еще в 1990-х годах — среди них были «Сеул», «Собэк» и др. В 2014 году на Достоевского был открыт ресторан Silla, где также имелись столы для корейского барбекю.
Сейчас, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает восемь заведений, которые указали блюда корейской кухни в меню. Специализированным корейским кафе кроме Chingu можно считать только ресторан «Син Хун Гван», во всех остальных заведениях корейские блюда соседствуют с кухней других народов.