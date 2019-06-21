На месте мехового салона на Вокзальной магистрали откроется кафе с жаровнями на столах

Владельцы корейской закусочной Chingu открывают на Вокзальной магистрали Новосибирска кафе с корейским барбекю. Раньше Chingu работала только на фуд-кортах торговых центров.

Заведение под двойным названием Chingu/Yoossi заняло часть помещения, которое освободилось после закрытия магазина кожи и меха Capitol. Кафе расположено на первом этаже, в окне уже появилось обозначение его формата BBQ.



Так кафе будет выглядеть после завершения ремонта Фото: Ирина Бя

Как рассказала корреспонденту НГС одна из создателей заведения Ирина Бя, наиболее ярким блюдом в новом проекте будет так называемое «корейское барбекю». Это стиль приготовления, когда жаровня помещается прямо на столе, — посетители могут сами готовить мясо, рыбу и овощи на гриле. Для того чтобы дым не мешал другим посетителям, над каждой жаровней предусмотрена индивидуальная вытяжка.



Кроме «корейского барбекю» в меню будут традиционные блюда из лапши и риса, а также японский раздел с комплексами блюд «бенто».

«BBQ порция на компанию из 3–4 человек будет стоить 600–800 [рублей], на бизнес-ланч в японском стиле — примерно 150–250», — говорит Ирина Бя.

Открыть новое заведение создатели планируют во второй половине следующей недели.



Заведение откроется на месте бывшего магазина Capitol Фото: Стас Соколов / НГС