Первым кандидатом стал координатор новосибирского штаба Навального Сергей Бойко, но для регистрации ему нужны подписи

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся первый кандидат — им стал координатор штаба Навального, общественник Сергей Бойко. Выборы должны пройти в единый день голосования, 8 сентября. Об этом корреспонденту НГС сообщили в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Сам Сергей Бойко заявил, что рассчитывает победить на выборах. «Я в 2014 году поддержал коалицию, которая сплотилась вокруг выдвижения Анатолия Евгеньевича. Я за него голосовал и агитировал. Но я существенно недоволен результатами. <...> Для этого я и выдвинулся», — рассказал Бойко.

Сергей Бойко заявил, что не стал присоединяться ни к какой из 56 официально зарегистрированных партий. «Были моменты, когда кандидат показывал слишком хорошие результаты на выборах и партия его снимала», — говорит он. Общественник также добавил, что с удовольствием поддержит любого другого кандидата, который также решит выдвигаться путём сбора подписей. «Я с удовольствием поставлю за него свою подпись, потому что считаю, что конкурентность на выборах — это хорошо», — уверен он. Для регистрации на пост мэра самовыдвиженцам, в том числе Сергею Бойко, необходимо не менее 6474 подписей избирателей. Сергей Бойко известен как организатор многих митингов в Новосибирске. Его несколько раз задерживали полицейские, а в сентябре 2018 года его арестовали на 30 суток. В этот же день в Новосибирске прошла массовая акция протеста — на неё пришло больше тысячи горожан, которые двинулись в сторону отдела полиции, куда увезли задержанного Сергей Бойко. Когда люди подошли к отделу полиции, то наткнулись на оцепление ОМОНа. После этого Росгвардия начала хватать людей из толпы и уводить их в ПАЗик.