21 июня пятница
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 5/10
usd 63.39
eur 71.55
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 5/10
usd 63.39
eur 71.55
Политика
Выборы мэра Новосибирска – 2019

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся первый кандидат

Им оказался сторонник оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко

Поделиться

7 225
204 Обсудить

Все новости

Все новости

Первым кандидатом стал координатор новосибирского штаба Навального Сергей Бойко, но для регистрации ему нужны подписи

Фото: Сергей Бойко

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся первый кандидат — им стал координатор штаба Навального, общественник Сергей Бойко. Выборы должны пройти в единый день голосования, 8 сентября. 

Об этом корреспонденту НГС сообщили в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Сам Сергей Бойко заявил, что рассчитывает победить на выборах.

«Я в 2014 году поддержал коалицию, которая сплотилась вокруг выдвижения Анатолия Евгеньевича. Я за него голосовал и агитировал. Но я существенно недоволен результатами. <...> Для этого я и выдвинулся», — рассказал Бойко.

Сергей Бойко заявил, что не стал присоединяться ни к какой из 56 официально зарегистрированных партий. «Были моменты, когда кандидат показывал слишком хорошие результаты на выборах и партия его снимала», — говорит он.

Общественник также добавил, что с удовольствием поддержит любого другого кандидата, который также решит выдвигаться путём сбора подписей. «Я с удовольствием поставлю за него свою подпись, потому что считаю, что конкурентность на выборах — это хорошо», — уверен он. 

Для регистрации на пост мэра самовыдвиженцам, в том числе Сергею Бойко, необходимо не менее 6474 подписей избирателей. 

Сергей Бойко известен как организатор многих митингов в Новосибирске. Его несколько раз задерживали полицейские, а в сентябре 2018 года его арестовали на 30 суток. В этот же день в Новосибирске прошла массовая акция протеста — на неё пришло больше тысячи горожан, которые двинулись в сторону отдела полиции, куда увезли задержанного Сергей Бойко. Когда люди подошли к отделу полиции, то наткнулись на оцепление ОМОНа. После этого Росгвардия начала хватать людей из толпы и уводить их в ПАЗик.

В марте депутаты горсовета Новосибирска отказались менять систему выборов мэра — общественники предложили вернуться к системе выборов в два тура, однако депутаты эту идею не поддержали. Против проголосовало 35 депутатов.

Последние выборы мэра Новосибирска прошли в 2014 году и закончились победой кандидата от КПРФ Анатолия Локтя — тогда Локоть набрал 43,75% голосов, обогнав кандидата от «Единой России» Владимира Знаткова на 4,18%.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

выборыАлексей НавальныйСергей Бойко

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (204)

Фото пользователя
21 июн 2019 в 12:16

Теперь будем знать, что за бойко голосовать нельзя.

Фото пользователя
21 июн 2019 в 12:20

Вообще не знаю этого человека. То, что за ним стоит сам Навальный, ничего не говорит в его пользу. Знаю одно, если мэром станет оппозиционер, то федеральных денег город вообще не получит. И тогда точно - прощай ремонт дорог. За Локтя тоже голосовать не планирую.

21 июн 2019 в 12:20

Навальный его сгубит, если он норм кандидатом окажется...кстати, напомните, где он сейчас отдыхает семьей на донаты??