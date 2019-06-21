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Дороги и транспорт

Раритетная пожарная машина стала памятником в аэропорту Толмачёво

Экспонат открыт для посещения — сфотографироваться с ним может любой желающий

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В музее аэропорта Толмачёво появился новый экспонат — машина для тушения пожаров на аэродромах 

Фото: vk.com/tolmachevoport

В новосибирском аэропорту Толмачёво установили на постамент раритетную пожарную машину.

«Музей аэропорта Толмачёво пополнился ещё одним интересным экспонатом. На сей раз им стал аэродромный пожарный автомобиль АА-70 (790091) модель 241. Пожарный автомобиль данной модели разработан в 1994 году и изготовлен всего в двух экземплярах. Представленный в музее экземпляр эксплуатировался в новосибирском аэропорту с 1996 по 2018 годы и является единственным в России», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

В Толмачёво уточнили, что раритетная пожарная машина стоит рядом с другим экспонатом — самолётом Ил-86 — напротив аэровокзала. Экспонат общедоступен, и сфотографировать его могут все желающие.

В мире есть всего две таких модели пожарной машины

Увидеть новый экспонат можно рядом с административным зданием аэропорта

Кроме пожарной машины, на территории аэропорта уже установлены четыре самолёта. Один из них — Ту-154, переданный авиакомпанией «Сибирь», — стоит у кольца на подъездной дороге к Толмачёво. Рядом с административным зданием аэропорта установлен широкофюзеляжный Ил-86, также летавший в парке «Сибири». 

Ещё один Ту-154 стоит на перроне аэропорта — этот самолёт совершил вынужденную посадку в республике Коми 7 сентября 2010 года. Авиалайнер с бортовым номером RA-85684 выполнял рейс Удачный — Москва, но через 3,5 часа после взлёта на борту произошла полная потеря электропитания, которая привела к отключению бортовых навигационных систем. При посадке на взлётной полосе, которая была давно выведена из эксплуатации, не освещена и не пригодна для самолётов типа Ту-154, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал.

А совсем недавно, 22 мая, музей аэропорта пополнился новым экспонатом: самолётом Ту-134 авиакомпании «Алроса», который в конце 1990-х годов был личным бортом Аллы Пугачёвой, а потом использовался на Крайнем Севере.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (24)

21 июн 2019 в 11:56

И какой это раритет? Машина 1994 года! В пожарных частях в сёлах и постарше на 20-30 лет трудятся ещё

Петя
21 июн 2019 в 12:06

Прочитав заголовок, представил себе ЗИС-22 или ЗИЛ-164. А это что за раритет?

Фото пользователя
21 июн 2019 в 12:34

Статья - пример неправильного использования понятия "раритет"